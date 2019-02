Kæmpeskifte til Premier League kollapsede: Nu taler dansk talent

Joakim Mæhle har været igennem en rivende udvikling siden skiftet for 10 millioner fra AaB til belgiske Genk tilbage i sommeren 2017.

Eksempelvis har Mæhle i sine seks kampe i Europa League i denne sæson lavet tre assists - og dét, krydret med flot spil i den belgiske Jupiler Pro League, har betydet, at større klubber har fået interesse for backen.

Blandt andet var der snak om et bud i omegnen af 100 millioner kroner fra engelske Southampton, men konklusionen på januars transfervindue blev altså, at Mæhle fortsat er at finde hos Genk, der fører ligaen med hele ni point ned til nummer to, Club Brügge.

Det har han heller ikke noget problem med, fortæller han.

- Jeg er ikke vred på klubben over, at de gerne vil holde sammen på truppen. Jeg er stadig glad her, og hvis jeg fortsætter med at spille godt, så skal muligheden nok dukke op igen, fortæller han til avisen Het Belang van Limburg.

- Vi får se, om jeg kommer af sted. Men hvis jeg fortsætter min udvikling, vil muligheden helt klart opstå igen, slutter han.

Mæhle har kontrakt med Genk indtil sommeren 2020.

Joachim Mæhle (th) i aktion for AaB, inden han blev solgt til Belgien. Foto: René Schütze

