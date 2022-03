Kaos før stormøde: Nægter at blive klappet op

DBU har leveret et rekordregnskab i 2021, herrelandsholdet har henrykket hele nationen, og der venter en konge tv-aftale.

Til trods for de åbenlyst gode historier, så går DBU søndag til repræsentantskabsmøde med massive møgsager både på og udenfor banen.

Tag blot Qatar-investeringerne, billet-skandalen og sponsor-problemerne.

Nu har forbundet fået endnu et bjerg at bestige, for op til stormødet i Silkeborg kan Ekstra Bladet fortælle, at forhandlingsklimaet mellem DBU og Dansk Fodbolddommer-Union (DFU) er frosset til is.

Sidstnævnte nægter at møde op til skåltaler og skulderklap, mens parterne ikke kan komme videre i forhandlinger, som synes strandet som hval på bredden.

Mange uenigheder

Dommerne mener, at der mangler 800 dommere på landsplan, mens DBU står på, at der kun er tale om 400. Derudover har DFU været uenige med DBU om alt fra uddannelse til voldssager.

- Der er blevet præsenteret en række disciplinærsager over for DBU, hvor vi ikke har været tilfredse med håndteringen, og vi har meddelt, at vi skal se væsentlige forbedringer, siger DFU-næstformand Kenneth Thorstein til Ekstra Bladet.

Næstformand i DBU Bent Clausen fortæller til Ekstra Bladet, at det arbejde allerede er påbegyndt.

- Vi har kigget på, om der noget vi skal have strammet op på, og det har vores instanser faktisk også gjort. Vi er ikke interesserede i at have nogen rendende, der ikke kan opføre sig ordentligt. De får ret kraftige straffe, og et eksempel er, at vold mod dommeren koster minimum et halvt års karantæne.

Der mangler hundredvis af folk i dommertrøjen i dag. Privatfoto

Uddannelse af dommerne er en utrolig vigtig søjle i forhandlingerne, men her kan parterne slet ikke blive enige om, hvordan det skal håndteres.

- Det er et af kardinalpunkterne i vores uenighed, lyder det fra næstformanden i DFU.

Kritikken fra dommernes side går på, at man kan trække sit dommerkort online, og at uddannelsen er reduceret i timer.

- Vi i DFU er enige med DBU om, at moderne teknologi er et godt supplement især i forhold til arbejdet med vores talenter, siger Thorstein, der dog mener, at der skal mere til, før dommerne er klædt ordentligt på til opgaven.

- En stor del af frafaldet blandt dommerne skyldes ikke, at man ikke kan reglerne, men fordi man ikke bliver udstyret med de redskaber, det kræver at håndtere spillere, trænere, forældre og tilskuere, siger Kenneth Thorstein, der får modspil af DBU’s næstformand Bent Clausen.

- Der er jeg ikke enig med dem. Vi har forsøgt at gøre dommeruddannelsen både billigere, hurtigere og mere nutidig. Så kan yngre mennesker også nemmere tage sådan en uddannelse. Vi kører den både online, men vi laver også kurser, hvor man mødes fysisk.

- Vi har desuden lavet tre uddannelseskampe, hvor der kommer nogen ud og vejleder dommerne. Altså en mindre teoretisk og mere praktisk uddannelse, lyder det fra Clausen.

DBU-formand Jesper Møller får nok at se til i den kommende tid. Foto: Per Rasmussen

Udebliver

Han er ærgerlig over, at dommerne ikke vil møde op til repræsentantskabsmødet.

- Det er vi da kede af. Vi vil altid gerne have, at vores samarbejdspartnere møder op, men det er jo helt frit for DFU, om de vil møde op.

- Jeg forstår ikke det med, at forhandlingerne ligger stille. Vi har inviteret til møde – i et såkaldt dialogforum med dommerne – men det tyder på, at de ikke vil møde op, og så er det jo svært at finde løsninger.

- Vi vil gerne finde løsninger om det runde bord, men det kræver jo, at begge parter møder op. Vores dør er åben. Det er bestemt ikke os, der ikke vil mødes.

- Hvis de føler sig så dårligt behandlet, at de ikke vil møde op … Hvad så?

- Man får jo ikke flyttet noget, hvis man ikke møder op og vil snakke med modparten. Jeg mener, at vi behandler DFU og dommerklubberne fint.

- Skal der så bare være tavshed mellem DBU og DFU?

- Kampene bliver jo dømt. Og det forventer jeg da også, at de bliver ved med i fremtiden. Vores dør står åben, så det kræver, at de går ind af den. Det vil vi opfordre til.

Ekstra Bladet dækker repræsentantskabsmødet søndag.