Kaos-klub sælger ørnen: Den sad bare og spiste pindsvin

I foråret var fodboldklubben FC Roskilde, der spiller i 1. division, millimeter fra at gå konkurs. En ny ejer er trådt til og har som noget af det første solgt klubbens ørn, skriver Dagbladet Roskilde.

Havørnen Sigr var købt til at flyve rundt om stadion før kamp for klubben, hvis maskot er netop en ørn.

Men det var dyrt, og klubbens nye ejer, Carsten Salomonsson, har skaffet sig af med den.

- Det var noget af det første, jeg gjorde. Fem gange havde den været hernede, og den kostede 8500 kroner om måneden.

- Hver eneste måned skulle jeg sende 8500 kroner afsted til Nordjylland, for at den kunne sidde deroppe og spise pindsvin, så den fik ondt i maven og ikke kunne komme herned, siger han til Dagbladet Roskilde og fortsætter:

For meget pindsvin. For lidt indtægt. Foto: Jens Dresling

- Det var simpelthen det dummeste. Jeg prøvede at sælge den til Københavns Zoo, men de har masser af ørne, og sådan var det alle steder. Jeg endte med at få den solgt for 5000 kroner - og den havde kostet 65.000 fra ny.

Carsten Salomonsson kom til i FC Roskilde som majoritetsaktionær i slutningen af marts, efter at klubben havde balanceret på randen af konkurs længe.

I 2018 tabte klubben hele sin egenkapital, da den gav et underskud på 6,3 millioner kroner.

Arkivfoto: Jens Dresling

Det var hovedsagelig et resultat af, at personaleomkostninger til spillere og ansatte lød på 13,7 millioner kroner - mere end hele omsætningen på 13,2 millioner kroner.

Ved udgangen af 2018 lød klubbens likvider - populært sagt kontantbeholdningen - på 25.394 kroner.

Ud over Carsten Salomonsson trådte også en række nye aktionærer til via gruppen Friends of Roskilde, der ejer lidt over en femtedel af klubben efter redningen.

FC Roskilde endte i sæsonen 2018/19 på 9. pladsen i NordicBet ligaen. Dermed spiller klubben igen i år i ligaen, hvor første kamp er den 26. juli ude mod Viborg.

Se også: Var Premier Leagues dyreste: Nu forærer de ham væk

Se også: Storklub bekræfter: Gigant-transfer bliver realitet

Se også: Kongekamp og superstart: Scorer sjælden topkarakter