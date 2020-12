Kaptajnen sagde undskyld med drømmetræffer

Patrick Mortensen gik fra at være kampens klovn til at stjæle showet mod Brøndby helt og holdent, da han fornemt dæmpede Casper Højers aflevering og vendte rundt på kanten af feltet og firsttimede 2-1 i nettet med venstrepoten.

- En klasseaktion, overgav Brøndby-træner Niels Frederiksen sig efter kampen.

Føringsmålet var så behørig undskyldning for den Mortensen-bommert, som kostede en Brøndby-udligning lige før pausen. AGF har leveret sin del af underholdningen i de seneste runder, men det har desværre for De Hvi'e ikke været det målsøgende spil, men nærmere for klovnerier, der er Cirkus Arena værdig.

Patrick Mortensen klovnede løs, da han kort før pausen trådte væk fra Jesper Lindstrøms hjørnespark, så Kamil Grabara fik et splitsekund til at reagere på det indadskruede spark, der dryppede ind over linjen med hjælp fra Simon Hedlund.

- Det var min fejl. Jeg kommer lige en halv meter for langt mod baglinjen og så er jeg bange for at ramme bolden med hånden. Det er en bommert. Jeg følte at jeg havde svigtet holdet.

- Nu ved jeg hvordan det har føltes for Kamil Grabara og Sebastian Hausner.

- Jeg vil hellere brænde ti kæmpechancer end at lave sådan en lortefejl, sagde Patrick Mortensen efter kampen, hvor han hæftede sig ved en stærk defensiv præstation, som blev belønnet i slutfasen.

- Den her sejr var vanvittig vigtig i forhold til at hænge på i toppen af rækken, konstaterede Patrick Mortensen.

