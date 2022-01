Kehlet om trusler: Min kone bliver kontaktet

Dommere må lægge øre til lidt af hvert under kampene, men selv efter opgørene fortsætter de hårde ord i deres indbakker.

Det fortæller den danske dommer Jakob Kehlet nu om.

Det sker i et interview med Eurosport, hvor han blandt andet finder nogle af de værste beskeder frem og fortæller, hvor grænsen går for ham.

- Det gør den lige så snart, at man går ind og truer. I det øjeblik, at du går ind og truer, så sender vi det ind til DBU, som håndterer det. Hvis det er rigtig, rigtig grelt, så bliver det til politisager, siger han.

Han har endvidere oplevet, at hans kone også er blevet ringet op.

- Én ting er, at man skriver 'hold kæft, hvor er du dårlig' eller 'du er en skændsel for dansk fodbold'. Alle de ting. Men det er klart, at hvis min kone skulle modtage den slags opkald, det går langt, langt over grænsen, lyder det fra Jakob Kehlet.

Kehlet peger desuden på, at han ikke vil have medynk, men at det for de unge dommere er det et problem, fordi det godt kan være voldsomt, mener topdommeren.

Også hans kollega Michael Tykgaard fortæller i indslaget, at han har oplevet hadfulde beskeder - endda på sin arbejdsmail, som han til daglig bruger i sit job som politimand.