Kendishold lukker

FC Græsrødderne, der har haft masser af tidligere Superliga-spillere i truppen, har besluttet sig for at lukke

De stormede op gennem rækkerne.

Med de bærende profiler Mads Laudrup og Klaus Lykke samt mange andre tidligere professionelle fodboldspillere på holdet. Nu er det dog slut for FC Græsrødderne.

Det fortæller Klaus Lykke til bold.dk.

- Mads (Mads Laudrup, red.) og jeg har stået for Græsrødderne og styret holdet, og vores største grund er nok, at prioriteringen og motivationen hos spillerne for at deltage i kampene ikke har været stor nok.

- Det har været et større irritationsmoment for mig og Mads, og det overskyggede glæden. Det var meningen, at vi skulle komme og hygge os, og kampene skulle være sjove, men det hele handlede om, at vi bare skulle stille hold, siger midbanespilleren.

Ifølge Klaus Lykke var truppen på over 30 spillere, men de havde alligevel problemer med bare at stille 11 spillere hver gang.

Græsrødderne blev dannet tilbage i 2015 og rykkede op flere gange qua de tidligere 1. divisions- og Superliga-spilleres store erfaring og tekniske færdigheder. De kom op i Københavnsserien, men trak sidste år deres hold fra rækken.

Efterfølgende blev Græsrødderne lavet om til et oldboys-hold, men nu er det altså helt slut.

