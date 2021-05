Kendishold trækker sig: Det går for stærkt

FC Græsrødderne trækker sig fra seriebold. Det skriver klubben på sin Facebook.

Klubben blev grundlagt i 2015 af Mads Laudrup og Klaus Lykke, hvor klubbens start blev fulgt i et program på TV3 Sport. Undervejs spillede flere kendte ansigter for klubben blandt andre Martin Albrechtsen, Jan Kristiansen og Patrik Wozniacki.

FC Græsrødderne spillede i Københavnsserien, men holdet er de to seneste kampe blevet taberdømt, og nu har de altså trukket sig helt fra rækken.

På Facebook skriver klubben, at de 'er nået til den erkendelse, at seniorfodbold efterhånden går en smule for stærkt'. Til Ekstra Bladet fortæller Klaus Lykke, at tilmeldingerne til kampene var blevet færre, og skaderne var blevet flere.

- Vi lavede FC Græsrødderne, for at det skulle være sjovt, men vi kan godt se på vores tilmeldinger nu, og hvad folk siger i truppen, at det med at bruge hele sin lørdag med at løbe efter nogle unge drenge og være smadret dagen efter, det er ikke sjovt. Så tror jeg, at folk hellere vil ud at bowle og drikke nogle øl.

- Vi går til noget oldboys nu og håber, at tempoet er lidt lavere, siger Klaus Lykke, der understreger, at der ikke har været noget dramatik omkring beslutningen.

Tidligere på sæson spillede FC Græsrødderne ellers pokalkamp mod Superligaholdet FC Nordsjælland, som FC Nordsjælland vandt 5-1.

