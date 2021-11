Klar besked fra DBU: - Virkelig skuffet

Selv om forholdene ikke er blevet bedre for migrantarbejderne, vil forbundet dog ikke opfordre danske fans til at holde sig væk fra VM - i stedet fortsættes den kritiske dialog

DBU vil gøre meget, hæve stemmen, stramme tonen og intensivere den kritiske dialog med Qatar. Men boykot bliver der ikke tale om.

Forbundet vil heller ikke opfordre de danske fodboldfans til at blive væk fra slutrunden.

Det blev ellers foreslået onsdag af Gunde Odgaard, som er formand for BAT-kartellet. Han har i mange år repræsenteret den danske fagbevægelse i de arbejdsgrupper fra Building Workers International, BWI, som har forhandlet og samarbejdet med Qatars VM-komite, Supreme Committee, SC, om at få forbedret forholdene for landets mange migrantarbejdere.

Odgaards udmelding kom blandt andet som en reaktion på den kritiske rapport, som Amnesty International tirsdag udsendte om rettighederne for Qatars migrantarbejdere.

Her konkluderede organisationen, at migrantarbejdernes hverdag ofte ikke er forbedret, selv om landet har indført en række lovændringer, der på papiret forbedrer arbejdsforholdene.

Hos DBU har man også læst rapporten. Meget grundigt endda. Forbundets administrerende direktør, Jakob Jensen, siger til Ekstra Bladet:

- Det er godt, Amnesty afdækker det, men det er meget ærgerligt, at det de afdækker på visse punkter, er deciderede tilbageslag.

- Det er jeg virkelig skuffet over. For når vi taler med SC og for den sags skyld FIFA, hører vi en anden historie. Vi må insistere på at få SC og FIFA til at forklare, hvordan der hele tiden kan være en forskel imellem de tal og fakta, de stiller til rådighed over for os, og så de forhold, som Amnesty meget overbevisende afdækker i deres rapport.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jakob Jensen vil fortsætte den kritiske dialog med Qatar. Foto: Finn Frandsen.

- Vi må minde dem om, at der er et år til VM. De må se at komme ud over stepperne og få de her reformer implementeret. Sikre at få forbedret forholdene for migrantarbejderne både før, under og efter VM.

- Tror du selv på, at de når at gøre så meget, at I kan sige, at I er tilfredse?

- Jeg tror, de kommer til at gøre endnu mere. Verdens fokus komme til i endnu højere grad at rette sig mod Qatar. Det vil ske efterhånden som flere nationer kvalificerer sig, og jo nærmere vi kommer VM. Flere lande vil forpligte sig til at udøve et større engagement. Det hænder, at tingene går meget stærkt i fodbold. Der kan mobiliseres meget hurtigt og skabes forandringer, når verdens fokus øges på de problemer, der er. Det så vi blandt andet med modstanden mod Super League i Europa.

- I skal til Qatar til december. Hvad er formålet med jeres besøg?

- Vi skal ned og fortsætte den kritiske dialog. Vi skal tale med SC og med migrantarbejdere. Vi skal se forskellige ting.

- Gunde Odgaard fra BAT-kartellet ærgrer sig over, at han ikke skal med. Et det et bevidst fravalg?

- Nej, det er det ikke. Vi har et rigtig godt samarbejde med Gunde og har haft det længe, og vi har glæde af den indsigt, han giver os. Vores tur til december var planlagt som en nordisk tur, men nu er det blevet til en UEFA-tur.

Artiklen fortsætter under billedet...

DBU skal i næste måned til Qatar. Turen går uden tvivl til Lusail Stadium udenfor Doha, hvor VM finalen skal spilles. Foto: Lars Poulsen.

- På den ene side er det godt, fordi flere lande kommer til at interessere sig for at få forandret forholdene dernede. På den anden side er det vores forpligtigelse at sørge for, at programmet ikke bliver tandløst, fordi der nu er flere nationer med. Hvis det bliver for tandløst, må vi som forbund lave nogen aktiviteter selv.

- Lige nu er vi i dialog med UEFA om programmet, og vi har sagt til dem, at vi gerne ser, at det bliver styrket på nogen punkter. Det her er ikke enten UEFA eller Norden. Det er UEFA, der skal rykke sig, og så kan Norden gøre endnu mere, hvis vi ikke synes, det er nok.

- Hvor mange lande er med i delegationen?

- Tilmeldingen er ikke afsluttet endnu.

- Gunde Odgaard synes ikke, at fansene skal tage til VM. Hvad er jeres råd til dem?

- Der er forskellige indgange til den sag. Vi kommer til at lægge os i selen for at lave nogle fantastiske fodboldfester i Danmark sammen med vores partnere. Hvis man ikke ønsker at rejse til Qatar, men stadig vil støtte landsholdet, kommer vi til at lave nogle aktiviteter i Danmark.

- Omvendt kommer vi fra DBU ikke til at anbefale nogen til ikke at rejse derned. Det er den enkeltes individuelle valg. Men hvis de vælger at tage afsted, vil vi gøre alt for at fortælle dem, hvordan de kan agere, hvis de vil være aktivistiske og dele budskaber. Vi vil hjælpe vores fans med at tage afsted på et så oplyst grundlag som muligt, siger Jakob Jensen.

