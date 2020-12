Klar til exit: 'Ønsker ham held og lykke'

Casper Højer har kontraktudløb om et års tid, og derfor kan januar være sidste chance for AGF, hvis de skal have gode penge for ham. Et skifte kan derfor være tæt på, og hvis det sker, så er det en spiller, som AGF-træner kan sige farvel til med gode minder i bagagen.

Det siger han til Canal 9.

- Det er klart, at Casper har leveret. Han har spillet sin kamp nummer 100 i dag, og jeg er ikke sikker på, at AGF har haft en spiller, der har spillet 100 så gode kampe, som Casper har. Så skal vi i hvert fald nogle år tilbage. Det er en super spiller for os. Fra dag ét har han leveret, siger han og fortsætter:

- Han har været med til at transformere holdet fra at spille i bunden til at spille om en sølvmedalje, så hvis der kommer en klub og bestyrelsen og Jacob (Nielsen red.) mener, at det er en god pris, så har jeg det sådan, at jeg altid siger til spillerne, når de ankommer, at jeg håber ikke, at de er her i særlig lang tid. Det betyder nemlig, at vi har lykkes, lyder det fra David Nielsen.

Desuden er han helt klar til, at det kan ende med en transfer, ligesom det undrer ham, at Højer ikke er kommet på landsholdet endnu.

- Hvis det er det rigtige for klubben at sælge Casper, og det er rigtige for Casper, så har jeg det sådan med alle spillerne, at så ønsker jeg dem held og lykke. Det er nogle spillere, som endnu ikke har en landskamp endnu, og det er ved at være besynderligt, siger Nielsen.

Endvidere nævner David Nielsen også, at holdet går efter pokaltitlen i denne sæson, mens han dog mener, at FCM og FCK er lidt foran dem i forhold til mesterskabet.