Klubben bekræfter: Thomas Nørgaard vender hjem til Danmark

Tjekkiske Sparta Prag meddeler, at Thomas Nørgaard, der de seneste dage har været et varmt navn i SønderjyskE, skifter til en dansk klub, hvor han skal være cheftræner

Brian Priskes højre hånd Thomas Nørgaard forlader Sparta Prag for at blive cheftræner i Danmark.

Sådan lyder det torsdag aften i en meddelelse på den tjekkiske klubs hjemmeside.

- Thomas kom for cirka to uger siden til mig med en anmodning.

- Han havde fået for mulighed for at vende hjem til Danmark og være tættere på sin familie. Samtidig blev han tilbudt stillingen som cheftræner, hvilket gjorde hans beslutning lidt lettere, lyder det fra Brian Priske om assistentens afsked.

Sparta Prag takker Nørgaard for hans indsats og ønsker ham held og lykke med fremtiden.

Og fremtiden er efter alt at dømme at finde i SønderjyskE.

Ifølge Der Nordschleswiger bliver Nørgaard nemlig allerede i morgen præsenteret som ny mand i spidsen for 1. Divisonsklubben, der har været uden cheftræner siden fyringen af Henrik Hansen i begyndelsen af november.

Annonce:

SønderjyskE gik på vinterpause som nummer seks i landets næstbedste række.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Et spændende projekt venter

Om Thomas Nørgaards afsked med Sparta Prag fortæller han selv, at han har været utroligt glad for sin tid i den tjekkiske klub.

Den mulighed, der åbnede sig for ham i Danmark, var dog for oplagt til, at han kunne takke nej.

- Det er ikke fordi, jeg ikke er glad, hvor jeg er, og heller ikke fordi jeg ikke tror på projektet her, snarere stik modsat.

- Det handler om muligheden for at være tættere på familien.

- Timingen er aldrig god i fodbold, så fra tid til anden skal du skal tage svære beslutninger. Nu kan jeg være hjemme i Danmark, tættere på min familie og en del af et projekt, der ser rigtig interessant ud, lyder det fra Thomas Nørgaard.

40-årige Nørgaard forlod i begyndelsen af juni B93 for at indtræde som assistent i Brian Priskes trænerstab i Sparta Prag.

Annonce:

Han var fra 2015 til 2017 assistent for David Nielsen i Lyngby Boldklub, og blev efter Nielsens skifte til AGF cheftræner for De Kongeblå frem til nedrykningen i 2018.