Klubejere i lyssky lande: ’Naturligt’

Det er naturligt for direktøren i HB Køge, at ejer har klubben gennem et selskab i Hong Kong

En række danske fodboldklubber er ejet gennem selskaber, der ligger i lande, som ofte betegnes som skattely. Som Ekstra Bladet kunne beskrive i går er det vanskeligt at se, hvem der reelt ejer klubber som Fremad Amager, FC Helsingør og EfB.

Til gengæld er det muligt at se ejerne af HB Køge, som dog ejer klubberne gennem selskaber, der ligger i lande med meget lidt gennemsigtighed.

HB Køge er ejet af George Altirs, som har klubben gennem et selskab i Hong Kong.

Artiklen fortsætter under billedet...

HB Køge-direktør Per Rud. Arkivfoto: Lars Poulsen

’George Altirs og hans virksomhed GMA Group har en række aktiviteter i Kina og Hongkong. Området har i over 30 år været knudepunkt for virksomhedens produktion af tøj og accessories.

Derfor er det kun naturligt, at GMA Groups holdingselskab er placeret i Kina,’ skriver Per Rud, direktør, HB Køge i en mail til Ekstra Bladet.

’George Altirs er gennem sit store engagement i HB Køge med til at drive klubben fremad. Han har investeret et signifikant to-cifret millionbeløb i klubben. Det er til gavn for både HB Køge, byen og dansk fodbold. Senest har han tilkendegivet, at han er klar til at poste penge i udbygningen af stadion. Han er i det her på den lange bane. Vi har kun godt at sige om George Altirs, både som menneske og forretningsmand.’