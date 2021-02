Klump i halsen: Hilsner fik ram på Werge

Det holdt hårdt - men Carsten Werge formåede ikke at holde tårerne tilbage, da TV3 tog afsked med ham i programmet 'Offside' mandag aften på TV3 Sport.

Vanen tro forsøgte kommentatoren at holde et stenansigt, da anekdoterne flød, og kom følelserne en anelse på afveje, så hjalp en velplaceret sjov kommentar til at få blødt stemningen op.

I hvert fald indtil programmets afslutning. For her havde TV3 samlet en perlerække af Werges nu tidligere kolleger, der sendte personlige hilsner.

Michael Laudrup, Morten Olsen, Preben Elkjær, Ståle Solbakken Svend Gehrs og mange andre takkede ham for gode minder og et godt stykke arbejde - og da værten, Mads Laudrup, efter indslaget lagde op til en kommentar fra Werge, kunne han ikke sige noget.

Han kæmpede imod og fik efterfølgende også tørret en enkelt tåre væk fra øjenkrogen. Diskret, naturligvis.

Lidt større udslag på følelsesbarometret end i Parken, da den allersidste fodboldkamp i en lang perlerække var kommenteret.

Per Frimann og Carsten Werge har kørt et bemærkelsesværdigt parløb gennem mange år. Også det er slut nu. Foto: Amil Agerskov

I studiet inden havde den 61-årige københavner ellers fortalt, at han på et enkelt tidspunkt slet ikke havde kunnet holde tårerne tilbage. Det var, da han skulle meddele sin mangeårige chef, Peter Nørlund, at han havde tænkt sig at forlade TV3 for at blive redaktør på TV2.

- Jeg tudbrølede, da jeg skulle fortælle Peter Nørlund, at jeg sagde op. Jeg var spændt på, hvordan han tog det. Det var så vigtigt for mig at komme ordentligt ud af den skide dør.

- Nørlund kan også være en hidsigprop. Der var to muligheder. Han kunne blive pissesur eller han kunne sige, 'jeg kan godt forstå det'. Heldigvis valgte han 'den blå' frem for 'den røde', og det betyder uendeligt meget for mig, forklarede han i programmet.

Hans tro følgesvend gennem næsten 25 år, Per Frimann, måtte også klage over, at han ikke var taget med på råd - eller i hvert fald, at hans råd ikke blev fulgt.

Carsten Werge havde sidste arbejdsdag mandag, hvor han kommenterede i Parken. Foto: Emil Agerskov

Men det var ikke noget nyt, påpegede Carsten Werge, der dog måtte erkende, at hustruen Berit havde haft et ord at sige:

- Jeg lyttede egentlig til hende. Jeg har aldrig brugt den metode før, sagde han med et stort smil.

Et af hans varemærker ud over den karakteristiske stemme. Den havde også fundet sin glød på ny, da programmet blev rundet af med alle hilsnerne og en afskedsgave: Den smadrede sparegris 'Don Øf' fra programmet 'Det' Bare Fodbold'.

- Den er jeg glad for - det er en god gave

- I fik lige ram på mig der til sidst.

- Det var fint. Det var godt. Det varmede den gamle mand, sagde Carsten Werge, inden han forlod studiet på Jenagade på Amager.

