Køber lejlighed i Danmark

Den tidligere Brøndby-spiller Morten Frendrup har fundet sig en bolig, når han er på visit hjemme i Danmark fra karrieren i italienske Genoa, der netop er rykket tilbage i Serie A.

Ifølge tinglysningen har Morten Frendrup investeret i en lejlighed på femte sal centralt i København med udsigt over vandet.

Morten Frendrup har investeret 6,3 mio. kr. i en lejlighed centralt i København. Foto: Jens Dresling

Der er tale om en 109 kvadratmeter lejlighed, som den 22-årige tidligere Brøndby-profil har betalt 6,3 millioner kroner for.

Når det har været muligt at købe lejligheden, hænger det sammen med, at der ikke er bopælspligt i netop den lejlighed.

Stor optur

Morten Frendrup skiftede i starten af 2022 fra Brøndby til Genoa, som han var med til at rykke ned i Serie B.

Men sidste sæson var en stor optur, hvor Frendrup var en markant profil på mandskabet, der endte med et hurtigt retur til Serie A, hvor holdet nu skal kæmpe for at overleve i den bedste italienske fodboldrække.

Det er kort tid siden, at hans tidligere Brøndby-holdkammerat Jesper Lindstrøm også brugte nogle af sine millioner til at investere i en lejlighed, også med central beliggenhed i København.

