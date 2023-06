Køber lejlighed til 32 millioner

Den tidligere landsholdsprofil Christian Poulsen og hans kone, Julie, har haft den store pung fremme, da de har investeret i en ny lejlighed i København.

Der er tale om en gigantisk lejlighed på mere end 350 kvadratmeter centralt beliggende i København i en bygning, hvor der tidligere har været en ambassade. Det fremgår af Tinglysningen.

Og det er noget af en investering, som Christian Poulsen har foretaget.

For den 43-årige tidligere landsholdsspiller har betalt hele 32 mio. kr. for lejligheden, hvor der blandt meget andet er to køkkener.

Der er tale om en totalrenoveret og eksklusiv lejlighed, som landsholdets assistenttræner har valgt at investere i.

Med købet signalerer Christian Poulsen samtidig, at han er kommet hjem til Danmark for at blive boende.

Med en karriere, der er foregået i både Tyskland, Spanien, Italien, Frankrig og England, har Christian Poulsen også optrådt i de fem største ligaer i verden.

Christian Poulsen sluttede karrieren i FC København. Her hvor det hele også blev skudt i gang, inden han blev solgt til Schalke 04. Foto: Jens Dresling

Schalke 04, Sevilla, Juventus, Liverpool og Evian er klubberne på visitkortet, der samtidig afslører, at har været særdeles vellønnet i de små ti år, han nåede at være i udlandet.

Midtbanekrigeren sluttede sin karriere i FC København tilbage i 2015 i en alder af 35 år.

Christian Poulsen har været aktiv på det københavnske boligmarked gennem flere år. Faktisk er det kun få år siden, at Christian Poulsen solgte den fireværelses lejlighed, han havde investeret i med udsigt til Christianshavns Kanal.

Den blev sat til salg for 14,5 mio. kr., men Christian Poulsen måtte i foråret 2020 give ét afslag på én mio. kr., så han scorede 13,5 mio. kr. for lejligheden, der var på 181 kvadratmeter.

Christian Poulsen stoppede sin karriere i 2015 i København. Han nåede 92 landskampe og stoppede i rødt og hvidt efter EM-slutrunden i 2012.

Han har siden været assisterende træner i Ajax og er lige nu en af landstræner Kasper Hjulmands assistenter på det danske landshold.