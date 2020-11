Kørte Ferrari - de andre tog bussen

I anledningen af Superliga-kampen mellem Vejle og Brøndby på søndag ser tilbage på en ganske særlig kamp mellem de to klubber.

Den blev spillet i 4. juni 1989, og sjældent har så mange stjerner optrådt i en dansk turneringskamp. I alt var 26 spillere på banen den aften, og 22 af dem havde været eller kom på landsholdet.

Desuden spillede fire af dansk fodbolds allerstørste navne nogensinde: Vejle havde Allan Simonsen og Preben Elkjær med, Brøndby stillede op med Brian Laudrup og Peter Schmeichel.

Flemming Andreasen, der spillede for VB og scorede det andet mål i sit holds 2-0-sejr dengang for 31 år siden, glæder sig stadig over, at han fik lov til at spille med et par megastjerner.

Preben Elkjkær i aktion for Vejle mod Brøndby. Foto: Ole Frederiksen

- Det er jo stort. Alle de anekdoter, som Allan Simonsen og Elkjær foldede ud... Vi sad jo bare på vores bænke og lyttede og slugte det hele råt, siger Andreasen til Tipsbladet.

- Når vi var på træningslejr i Italien, kunne vi se Preben Elkjær komme kørende i sin røde Ferrari efter spillerbussen, fordi han var Preben Elkjær. Sådan nogle ting er man jo ekstremt glad ved i dag.

Det var nogle store kanoner Vejle kunne stille med i Preben Elkjlær og Allan Simonsen. Foto: Ole Frederiksen

- Det kan man ikke købe for penge. Så er jeg ligeglad med, om folk får en million om måneden. Det er sådan nogle sjove ting, som en vestjyde sætter stor pris på, siger den i dag 56-årige ex-VB'er.

Flemming Andreasen var angriber og nød godt af at have de tidligere landsholdsspillere som holdkammerater, fordi de skabte plads til ham.

- Hvis der var to mand omkring Allan og Preben, smittede det af på os andre, mindes Flemming Andreasen.

Eksperten: Her er satset OG det helt billige guld

Her er de største nyheder i 'Football Manager 2021'