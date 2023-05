Konflikten er ikke løst: Kræver flere penge

Der er tegn på forsoning, men korthuset kan stadig nå at styrte sammen for DBU Bredde, der repræsenterer de seks lokalunioner i fodbold.

Efter mere end halvandet års strid og uenighed er parterne nu kommet tættere på at lande en økonomisk aftale om fordeling af tilskudsmidlerne fra DBU. Det handler om beløb i niveauet 26-28 millioner kroner.

Men der er stadig en væsentlig knast i forhold til fordeling af millionerne mellem parterne.

DBU Jylland er lige nu den store ’taber’, fordi de skal afgive penge, så DBU Lolland-Falster og Bornholm kan opretholde et regionskontor. Det kræver nemlig ekstra tilskudskroner.

DBU Bredde har nu – for anden gang på kort tid – rettet henvendelse til DBU’s bestyrelse i håbet om at få et ekstraordinært tilskud.

16. juni mødes DBU-bestyrelsen, som skal diskutere, om der skal bevilges flere penge til de seks lokalunioner.

De seks lokalunioner har bedt bestyrelsen i DBU om flere penge. Bestyrelsen mødes den 16. juni, hvor de blandt andet vil diskutere lokalunionernes ønske. Foto: Claus Bonnerup

Annonce:

Som Ekstra Bladet forstår det, skal de seks lokalunioner ikke sætte næsen op efter yderligere millioner fra DBU’s bestyrelse.

For kutymen har nemlig altid været den, at skal bredden tildeles flere penge fra DBU, skal eliten også tilgodeses. Endelig er der også hele kvindesektoren, som helt sikkert også vil kræve en større del af kagen, hvis DBU Bredde skal have et ekstrabeløb på flere millioner i tilskud.

- Vi er som udgangspunkt enige om den økonomiske fordeling. Nu må vi se, om DBU vil tildele os ekstra penge. Hvor det hele står, hvis DBU ikke yder et ekstra tilskud, ved vi endnu ikke, siger Lars Albæk, formand for DBU Bornholm.

- DBU Jylland har lovet os at være med, selvom vi ikke får et ekstra beløb fra DBU. Så jeg forventer, vi har en økonomisk aftale, uanset om vi får de ekstra penge eller ej.

DBU Bredde-bestyrelsen har nu ikke holdt et beslutningsdygtigt bestyrelsesmøde i mere end halvandet år. Måske er der en opblødning på vej i konflikten mellem bredden i dansk fodbold.

Annonce:

- Nu handler det om, at vi kommer videre, for der er mange ting, vi skal have diskuteret, så DBU Bredde kan stå stærkere i fremtiden, uddyber Flemming Jensen, formand for DBU København.

Hvis DBU vælger at yde et ekstraordinært tilskud til DBU Bredde, er det ikke kun Jylland, der skal tilgodeses. Der vil også blive ekstra midler til Sjælland og København, fordi fordelingsnøglen er efter medlemstal. Og de tre lokalunioner er de største på den front.

Bestyrelsen i DBU Bredde mødes igen 13. juni, hvor de samles i det nye samarbejdsforum, hvor Benny Olsen er indsat som en slags politisk konsulent til at løse udfordringerne med de seks lokalunioner.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra formanden for DBU Bredde, Bent Clausen, der også er næstformand for DBU.

Han bliver således tvunget uden for døren, når DBU-bestyrelsen samles, fordi han er inhabil i forhold til spørgsmål om DBU Bredde.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Danmarks mest legendariske pølsemand forsøger at få en plads i Parken. Hør mere i 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app