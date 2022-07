Kontroversielle ejere på Superliga-rundtur

Som fodboldleder er det klogt at trække vejret og tænke sig rigtig godt om, inden man overlader nøglerne til fodboldlicensen og takker ja til et millionbeløb fra udenlandske investorer.

Mange nye, udenlandske ejere bobler i disse tider frem på den danske fodboldscene. Og det er ikke alle 'ægteskaber', der har fået en lykkelig udgang.

5. februar 2021 er i hvert fald en dag de aldrig glemmer i Esbjerg.

Det, der skulle være et vendepunkt og skridt fremad, har udviklet sig til et mareridt. For datoen kan nu reelt defineres som tidspunktet for, hvornår nedturen for alvor begyndte at tage fart i Esbjerg.

Det var nemlig dagen, hvor den stolte traditionsklub på vestkysten skiftede ejere.

Paul Conway har via sit selskab Pacific Media Group investeret i en række andre fodboldklubber udover Esbjerg. Og det går heller ikke særlig godt de steder. Foto: Anders Brohus.

Pacific Media Group (PMG) gik sammen med Partners Path Capital, Chien Lee og Krishen Sud, og købte sig ind i Esbjerg. Med sig havde de 30 millioner kroner, som var nok til at erhverve sig aktiemajoriteten.

Her 16 måneder senere befinder klubben sig i en kaotisk tilstand efter den anden nedrykning på tre sæsoner.

Udenlandsk ejerskab har - i hvert fald på den korte bane - på ingen måder været lykken for Esbjerg, der har oplevet en ganske turbulent tid med Pacific Media Group i ejerkredsen.

Med to år til klubbens 100-års jubilæum starter vestjyderne nu den nye sæson i landets tredjebedste række med en udekamp mod Brabrand 6. august.

Nedturen har været total i Esbjerg, der i 2019 vandt bronzemedaljer i Superligaen. Efter to nedrykninger i træk spiller de nu i 2. division. Foto: Anders Brohus.

PMG har Paul Conway og Grace Hung i spidsen for ejerkredsen. Og det har primært været Conway, der har været talsmand for projektet.

I det danske CVR-register er Esbjergs legale ejere opført som Esbjerg Investment Limited, Hongkong. Selv er Pacific Media Group registreret på Hawaii.

- Esbjerg var attraktiv for os på grund af den imponerende historie, det stærke akademi samt de passionerede fans og sponsorer, sagde Paul Conway ved overtagelsen for 16 måneder siden.

Virkeligheden har vist, at fansene er meget passionerede, men ejerkredsen havde nok ikke forventet den stærke vrede vendte sig mod dem.

Inden de smed 30 mio. kr. i Esbjerg, var investorgruppen vidt og bredt rundt for at finde den helt rette case i fodbold-Danmark.

Det viser Ekstra Bladets undersøgelse, der kortlægger, at amerikanerne faktisk var forbi mindst fem klubber, inden Esbjerg altså endte med at trække ’nitten’.

Peter Hyballa skælder ud på Ekstra Bladets udsendte. Den kontroversielle træner fik ikke lang tid i stolen som chef i Esbjerg. Foto: Ernst van Norde.

Jens Hammer Sørensen, der nu er direktør i Esbjerg, tog imod Paul Conway, da han var direktør i Hobro.

Det var et ganske uformelt besøg, hvor Hammer hentede amerikaneren på togstationen og indlogerede ham i Hobro Idrætscenter.

Conway så ikke det største potentiale i Hobro og drog derfor videre i det danske landskab, hvor han 220 km mod sydvest fandt sit investeringsobjekt.

Turen nåede også forbi Lyngby, hvor en ny ejerkreds, Friends of Lyngby, reddede klubben i 2018, da den balancerede på randen af konkurs. Siden har man været på udkig efter mulige samarbejdspartnere, men klubbens formand, Tommy Petersen, vil ikke kommentere konkret på, hvem man har været i dialog med de senere år.

- Vi kommenterer og udtaler os ikke om vores strategi og arbejde i forhold til udlandet og andre mulige investorer.

- I Lyngby Boldklub er vi glade for vores ejerstruktur. Vi er ejet af en gruppe aktionærer, Friends of Lyngby, der alle enten er lokale eller har en relation til klubben. Det ser vi som en styrke.

- Men vi er ikke afvisende overfor nye investorer, danske som udenlandske. Derfor indgår vi gerne i dialog med nye potentielle samarbejdspartnere.

- Fodboldforretning på topniveau kræver investeringer. Lyngby skal over de kommende år blandt andet investere i byggeri af nyt stadion, akademi og faciliteter der er nødvendige for at klare sig i toppen af dansk fodbold. Ledelsen tager denne opgave meget alvorligt. Derfor er vi åbne overfor nye partnere og investorer, siger Lyngbys formand, Tommy Petersen.

Jakob Ankersen i Offside: Om Esbjerg-mareridt, politistation i Göteborg og AGF-afsked

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvordan kom Tour de France til Danmark? Ekstra Bladets nye Tour-podcast har besøg af Lars Løkke Rasmussen og Alex Pedersen til at fortælle, hvordan det lykkedes.

Lyt med herunder eller i din podcast-app.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Derfor trækker Barca-skifte ud

Talenter flygter fra Brøndby

Brøndby sadler helt om