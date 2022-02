Kostede over 30 millioner: Svinedyr FCK'er på U19-holdet

Bane 9 på Peter Bangs Vej lagde lørdag græs til en meget dyr 18-årig fodboldspiller.

Her spillede FC Københavns U19-hold mod Lyngbys ditto, hvor de to klubbers talenter fik lov til at udfolde sig i en ligakamp.

Godt nok er han stadig purung, men en af københavnernes Superliga-spillere havde alligevel fundet vej til startopstillingen, da Ísak Bergmann Jóhannesson indledte opgøret på midtbanen i selskab med 17-årige William Clem og Daniel Haarbo på 18.

Islændingen blev i sommeren 2021 hentet til hovedstaden af sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen som en gigantisk juvel i svenske IFK Norrköping

FCK betalte angiveligt i omegnen af 37 millioner kroner for Jóhannesson underskrift, hvilket gjorde ham til en af de dyrere transfers i Superligaens historie.

Den islandske landsholdsspillers første tid i Danmark bød på fin succes med flere kampe fra start, og han har da også vist målnæsen frem. Blandt andet med scoringer mod FC Nordsjælland og Lincoln Red Imps i Conference League.

Artiklen fortsætter under billedet..

Johannesson jubler efter sin scoring mod Lincoln Red Imps i november. Foto: JON NAZCA/Ritzau Scanpix

I forårspremieren mod OB var Jóhannesson ikke med i københavnernes trup, og han spillede senest for seniorerne 11. februar i forbindelse med FCK's træningslejr i Portugal.

Hovedpersonen fik dog fuld tid i U19-kampen mod Lyngby, som hjemmeholdet vandt med 2-0.

Et mandskab, der drøner afsted i høj fart. Efter 13 kampe har man vundet 12 og spillet en enkelt uafgjort.

Søndag venter Viborg i Superligaen, når FCK drager til Jylland med ambitionen om at forsvare sin topplacering.