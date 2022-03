Kræver 814.000 kroner i erstatning

814.000 kroner eksklusiv moms plus tillæg og renter.

Det er, hvad tv-eksperten Peter Graulund kræver i erstatning fra sin tidligere arbejdsgiver TV3 Sport.

Det kom frem i Københavns Byret på sagens anden og sidste retsdag torsdag.

Igennem dagen skulle blandt andre fodboldagenten Mikkel Beck samt fodboldspillerne Markus Hannesbo, Magnus Kofod Andersen og Mikkel Rygaard vidne, inden begge parters advokat gennemgik deres argumenter.

Det var her, det kom frem, at den tidligere angriber altså kræver fuld lønkompensation svarende til ni måneders arbejde - et beløb, der i alt sniger sig op over 800.000 kroner.

Det var dette billede af Peter Graulund sammen med AaB-talentet Marcus Hannesbo, der fik hele sagen til at rulle. Foto: Marcus Hannesbo/Instagram

Det var i efteråret 2020, det kom frem, at Peter Graulund havde siddet med som stedfortræder for AaB-spilleren Marcus Hannesbos agent, Mikkel Beck, i forbindelse med det unge talents kontraktforlængelse.

Få dage senere afslørede Ekstra Bladet, at han også havde deltaget i et møde med FC Nordsjælland-spilleren Magnus Kofod og Mikkel Beck. Den tidligere fodboldspiller blev kort tid efter fyret fra TV3 Sport på grund af manglende tillid.

Men den fyring mener Peter Graulund er uberettiget, hvilket er årsagen til, at de to parter nu har brugt to dage i Københavns Byret.

Peter Graulund har hele vejen igennem kaldt hans møder med fodboldspillerne for 'vennetjenester' for agenten Mikkel Beck, der selv har været forhindret i at deltage på grund af coronapandemien.

Eks-angriberen nægter samtidig også på noget tidspunkt at have udført agentarbejde.

I retten torsdag var blandt andre FC Nordsjællands anfører, Magnus Kofod Andersen, inde for at vidne. Han kom blandt andet ind på, at det var Peter Graulund, der i 2020 anbefalede, hvilken agent han skulle vælge.

Den 45-årige tidligere fodboldspiller arbejder i dag som tv-ekspert på TV 2 Sport. Foto: Gregers Tycho/POLFOTO

- Det var Graulund, der anbefalede Mikkel Beck. Han anbefalede tre agenter - Mikkel Beck, Michael Bolvig og så John Sivevæk, tror jeg nok, det var. Den sidste er jeg ikke helt sikker på. Vi snakkede om alle tre og endte så med at vælge Mikkel.



Hvem tager efterfølgende kontakt til Mikkel Beck?, spørger TV3 Sports advokat, Jeppe Høyer Jørgensen.



- Det gjorde Graulund, da det var ham, der havde kontakten til ham, svarer Kofod.

Alle tre fodboldspillere fortalte desuden, at Peter Graulund har haft en rådgivende rolle for dem, men at de ikke på noget tidspunkt har betalt ham for det.

Peter Graulunds advokat, Jonas Blegvad Jensen, gentog flere gange under sin procedure torsdag, at der ikke har været tale om nogen misligholdelse af samarbejdsaftalen mellem tv-eksperten og TV3 Sport - og da slet ikke en væsentlig misligholdelse. På den baggrund kræver de erstatning.

Den del er den sagsøgte dog ikke enig i.

TV3 Sports advokat argumenterede blandt andet for, at Peter Graulund ikke på noget tidspunkt oplyste om, at han udførte agentarbejde og derfor heller ikke fik godkendelse til det.

De fremhævede også, at Peter Graulund ifølge dem har talt direkte usandt om sine aktiviteter med de nævnte spillere - også selvom han er blevet sprugt direkte til det.

- Peter Graulund rådgiver sin spillere i sin egenskab som registreret agent. Han rådgiver dem i forbindelse med klubskifte eller agentskifte. Det er præcis inden for kerneområdet af, hvad en agent laver,« sagde TV3 Sports advokat også.

Ekstra Bladet talte efterfølgende kort med begge parter, men ingen af dem havde lyst til at udtale sig om sagen, før der ligger en afgørelse.

Der falder dom i sagen torsdag den 5. maj.