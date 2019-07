Krig om fodboldcenter: Nu får han opbakning fra verdensstjerner

- Jeg fandt ud af, at Syddansk Universitet bag min ryg havde en helt anden agenda end at hjælpe dansk fodbold, siger Keld Bordinggaard, der er ophavsmand til projektet om et nationalt fodboldcenter – et projekt, som Syddansk Universitet nu har stjålet

En ’slåskamp’ om rettighederne til et nationalt fodboldcenter i Danmark er endnu ikke afgjort, men nu møder initiativtageren international opbakning.

Den tidligere U21-landstræner og assisterende landstræner Keld Bordingggard er ophavsmand til projektet. Samtidig har han registreret varemærket NFCD (National Fodbold Center Denmark), men Syddansk Universitet har alligevel ’stjålet’ projektet og gjort det til sit eget.

Keld Bordinggaard er havnet i en bitter strid med Syddansk Universitet om rettighederne til et nationalt fodboldcenter i Danmark, men nu får han opbakning fra en række internationale kolleger fra fodboldverdenen.

Det er kollegerne i organisationen MIP Alumni, der støtter Keld Bordinggaard i kampen mod Syddansk Universitet.

Verdensstjerner bakker op

Der er tale om 40 internationale kolleger, som alle har taget uddannelsen Master for International Players, en uddannelse der er målrettet tidligere topspillere med international erfaring. Alle tidligere topspillere som ønsker at fortsætte i fodboldverden på ledelsesniveau.

Blandt dem, der befinder sig i støttekoret til Keld Bordinggaards kamp, er store navne som Eric Abidal, Sebastian Kehl, Christian Karembeu, Simon Rolfes, Youri Djorkaeff, Bruno Cheyrou, Luis Garcia, Gaizka Mendieta, Geremi Njitap, Gilberto Silva og Kolo Toure.

Christian Karembeu er en af 40 fodboldpersonligheder, der angriber Syddansk Universitet i Odense for manglende etik og moral. Foto: Lars Poulsen.

De har skrevet en støtteerklæring, som er blevet offentliggjort på organisationens hjemmeside. Her står der:

”Det er en stor overraskelse for os, at Syddansk Universitet og Institut for Idræt fremmer Kelds projekt som deres. Det er i strid med sandheden. Keld er med Syddansk Universitets egne ord projektforfatter og uerstattelig i udviklingen af projektet.

Universitetet har fjernet Keld fra projektet og brugt hans registrerede varemærke NFCD. Det er uacceptabelt adfærd, som Syddansk Universitet og Institut for Idræt har udvist. Det rejser store spørgsmål om universitets moral og troværdighed som en pålidelig partner for dansk og international fodbold. Universitets uetiske adfærd kommer på et tidspunkt, hvor fodbolden mere end nogensinde skal stå på mål for etisk, moralsk og gennemsigtig styring, ledelse og adfærd”, hedder det i støtteerklæringen fra de internationale stjerner.

- Jeg fandt hurtigt ud af, at Syddansk Universitet bag min ryg havde en helt anden agenda end at hjælpe dansk fodbold, siger Keld Bordinggaard om den situation, han er havnet i, hvor han føler Syddansk Universitet har stjålet hele hans ide med et nationalt fodboldcenter. Foto: Carsten Andreasen, Polfoto.

Blottet for moral og etik

Keld Bordinggaard er glad for at se store, markante fodboldledere reagere på manglende etik og moral.

- Det er netop i den her gruppe af europæiske kolleger, at jeg har drøftet muligheden for at dele viden og kompetencer i et kommende fodboldcenter. Til gavn for fodbolden i almindelighed og dansk fodbold i særdeleshed, siger Keld Bordinggard og slår fast:

- Men jeg fandt efterhånden ud af, at Syddansk Universitet bag min ryg havde en helt anden agenda end at hjælpe dansk fodbold.

- I forhold til mine europæiske kolleger er det held i uheld, at SDU’s og Institut for Idræt’s skjulte dagsorden kom frem. Det universitet er i mine øjne blottet for moral og troværdighed i den her sag, siger Keld Bordinggaard til Ekstra Bladet.

Syddansk Universitets tanke om at opføre et fodboldcenter er stjålet fra det oplæg, som Keld Bordinggaard fremlagde for dem i 2013. Der er tale om et projekt til flere hundrede millioner kroner, som skal finansieres ved hjælp af forsknings- og fondsmidler.

Med sin støtteerklæring advarer store internationale fodboldkapaciteter nu fonde mod at støtte det projekt, som Syddansk Universitet ender med at fremlægge.

Vi har lavet et helt andet projekt

Jørgen Povlsen, der er lektor på institut for idræt på Syddansk Universitet, kan slet ikke forstå kritikken om manglende moral og etik i forbindelse med det forestående projekt om et nationalt fodboldcenter i Odense.

Et projekt, som Keld Bordinggaard i sin tid præsenterede ham for tilbage i 2013. Siden endte parterne i dyb uenighed og universitet smed Keld Bordinggaard på porten i 2017.

- Det fodboldcenter, vi har arbejdet på i flere år, er et helt andet projekt end det, Keld Bordinggaard kaldte National Fodbold Center Denmark, siger Jørgen Povlsen og uddyber:

- Vi har ikke stjålet Kelds projekt. På ingen måder. Derfor forstår jeg ikke påstanden om dårlig etik og moral. Projektets partnere har i tæt samarbejde udviklet vores helt eget projekt, og det vil være forkert at tilskrive andre dette, siger Jørgen Povlsen.

Keld Bordinggaard ryster på hovedet over meldingen fra Jørgen Povlsen.

- Det center, som SDU nu planlægger, har nøjagtig samme beliggenhed, nøjagtig samme indhold (fodbold og forskning) og nøjagtig samme partnere som beskrevet i min projektbeskrivelse fra 2013. Altså nøjagtig mit projekt, siger en forundret Keld Bordinggaard.

- Desuden har Odense Kommune frem til juni 2017 anvendt mit registrerede varemærke NFCD i kommunikationen med en fond. Så at påstå, at det ikke er mit projekt, er latterligt, fastslår han.

Syddansk Universitet har, ifølge Jørgen Povlsen, det færdige projekt klart og skal nu i gang med at søge fondsmidler i håbet om at få finansieret det nye fodboldcenter.

