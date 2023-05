Krigen fortsætter: Slås om millioner

Det handler om penge. Om fordeling af mange millioner som en af de faktorer, der splitter bredden i dansk fodbold.

Fem ud af seks lokalunioner er enige, men én af parterne stritter voldsomt imod.

Bent Clausen, formand for DBU Jylland, formand for DBU Bredde og næstformand i DBU, spiller nemlig en meget central rolle i den fortsatte uro og ballade blandt bredden i dansk fodbold.

DBU Jylland er nemlig den eneste lokalunion, der stritter imod en aftale om fordeling af et samlet årligt beløb i niveauet 26-28 mio. kr. mellem de seks lokalunioner.

Bent Clausen (tv.) har forsøgt at få flere penge til DBU Jylland, men det har man afvist i DBU's bestyrelse. Her ses han blandt andre sammen med formand Jesper Møller samt DBU-næstformand Thomas Christensen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Både DBU København, Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og Bornholm har alle nikket ja til fordelingen af fremtidige midler til bredden i dansk fodbold.

Tirsdag mødes parterne igen, hvor en økonomiaftale skal stå sin prøve. Et kollaps kan i værste fald betyde, at parterne er tilbage ved udgangspunktet. Og så kan DBU Bredde ende med totalt at kollapse.

I grove træk handler det om, at lokalunionerne i fremtiden får tilskud efter medlemstal og ikke i forhold til antallet af klubber.

Den model betyder, at DBU Jylland bliver taberen, fordi DBU blandt andet har krævet, at der opretholdes regionskontorer på Bornholm og på Lolland-Falster. Derfor skal de to mindste lokalunioner tilgodeses med flere midler.

Efter hvad Ekstra Bladet erfarer, har Bent Clausen på DBU Jyllands vegne forsøgt at bringe det op i DBU’s bestyrelse i håbet om at få flere penge, men her er foden blevet sat ned. Der bliver ikke sendt flere millioner til DBU Jylland.

Jesper Møller, Bent Claus og Thomas Christensen. De tre, der bestemmer i dansk fodbold. Bent Clausen har ikke haft held i forsøget på at få flere penge til DBU Jylland. Foto: Claus Bonnerup

Bent Clausen ønsker et beløb på yderligere fire mio. kr. over de næste fem år til DBU Jylland, men det er kategorisk afvist.

- Jeg tror og håber på, vi er tæt på en aftale. Nu er vi fem af seks, som er enige. Jeg håber, vi kan få DBU Jylland med, så vi kan komme videre herfra. Økonomien er altafgørende for at komme videre til gavn for dansk fodbold, siger Flemming Jensen, formand for DBU København.

Han er glad for, at man i fremtiden skal uddele tilskud til lokalunionerne efter medlemstal og ikke i forhold til antallet af klubber.

- Det er den eneste rigtige måde at gøre det på. Alle opgørelser i idrættens verden sker i forhold til antallet af medlemmer, påpeger han.

Fra sin formandsstol på Bornholm glæder Lars Albæk sig over, at der er sket fremskridt i forhandlingerne på flere fronter, men han køber ikke præmissen om, at de ’store’ skal aflevere penge til de ’små’.

Lars Albæk køber ikke præmissen om, at de store skal aflevere penge til de små. For ham handler det om fordeling fra en fælles pulje fra DBU. Foto: DBU Bornholm

- Der er tale om en fælles pose penge, som vi skal fordele mellem seks lokalunioner. Der er ikke tale om, at nogen skal give noget til andre. Vi er ligeværdige, siger Lars Albæk, der slår fast:

- Det her, vi oplever nu, er beviset på, om bredden i dansk fodbold kan stå sin prøve. Om vi kan finde sammen om økonomien og komme videre derfra, siger han.

Der er nu gået mere end 14 måneder, siden DBU Bredde har holdt et beslutningsdygtigt bestyrelsesmøde, fordi de tre små lokalunioner – København, Bornholm og Lolland-Falster – har følt sig fuldstændig kørt over af de tre store lokalunioner – Jylland, Fyn og Sjælland.

Men nu er parterne altså kommet langt og tæt på det første mål, hvis DBU Jylland kan slutte op om en aftale.

'Jeg har ingen krystalkugle'

Bent Clausen er en mand med mange kasketter. Han er formand for DBU Bredde, næstformand i DBU, og så er han også formand for DBU Jylland.

Så Bent Clausen sidder med alle steder, hvor der træffes de vigtigste beslutninger på højeste plan i dansk fodbold.

Forud for tirsdagens vitale møde i bestræbelserne på at nå til enighed for bredden i dansk fodbold er han meget fomålt.

- DBU Jylland kræver flere penge og er ikke tilfreds med den fordeling, de fem andre lokalunioner er kommet til enighed om. Hvorfor kræver I flere penge?

Bent Clausen vil ikke fortælle, om DBU Jylland står fast på kravene om flere penge i den fordeling, der skal ske til lokalunionerne fra DBU. Foto: Henrik Bjerregrav

- Jeg har ingen kommentarer til de forhandlinger, der foregår i internt regi. Der er en aftale om, at vi holder den slags i et lukket forum, siger Bent Clausen, der til gengæld gerne vil tale om forventningerne til en fremtidig aftale mellem de seks lokalunioner.

- Det går fremad med forhandlingerne. Jeg forventer, vi lander en aftale.

- Forventer du, at I har en aftale allerede på tirsdagens møde?

- Jeg har ingen krystalkugle, jeg kan se ned i. Vi arbejder hårdt på at blive enige. Men vi kommer ikke til at forhandle gennem medierne, siger Bent Clausen, der dog bekræfter, at det primært handler om fordeling af økonomi samt en bred samarbejdsaftale de seks lokalunioner imellem.

