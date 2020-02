Kun på Ekstra Bladet: FCK og AGF mødes i finalen

Slavia Prag slog Vålerenga, og dermed er AGF klar til finalen i The Atlantic Cup mod FC København lørdag

Med AGF's sejr over svenske BK Häcken skulle aarhusianerne blot håbe på, at Slavia Prag kunne tage point fra norske Vålerenga. Og det gjorde de.

Tjekkerne vandt 3-1, og dermed ender AGF som nummer et i pulje B i træningsturneringen The Atlantic Cup takket være de fem point, man sikrede sig via tirsdagens sejr og sejren efter straffesparkskonkurrence mod Slavia Prag forleden.

Førstepladsen giver adgang til finalen mod FC København, der snuppede sejren i gruppe A foran Brøndby efter sejr over FC Astana og uafgjort mod IFK Norrköping

Brøndby må med en sejr og et nederlag i stedet nøjes med at spille om tredjepladsen mod Slavia Prag.

Ifølge turneringens hjemmeside spilles både finalen mellem AGF og FC København og Brøndbys kamp mod Slavia Prag fredag.

