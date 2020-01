Kun på Ekstra Bladet: Se AGF, Brøndby og FCK

Køb adgang til at se AGF, Brøndby og FCKs kampe til Atlantic Cup her.

FC Midtjyllands tre nærmeste forfølgere tager til Portugal for at få banket rusten af, inden forårssæonen starter.

AGF, Brøndby og FC København er de tre danske repræsentanter ved Atlantic Cup, hvor otte hold konkurrerer om at vinde titlen.

- Vi fornemmer, at Superliga-feberen så småt er ved at indfinde, så den her turnering er jo et perfekt målepunkt på, hvor holdene står inden Superligastart. Og når tre af Danmarks største klubber er at finde i samme turnering, så var det oplagt at give vores PLUS-kunder denne mulighed, siger sportschef, Allan Olsen.

Brøndby, FC København, FC Astana og IFK Norrköping udgør den første gruppe, hvor hvert hold spiller to kampe.

Turneringen er dog tilrettelagt således, at hold fra samme nation så vidt muligt undgår at møde hinanden. Brøndby og FCK står derfor begge til at møde FC Astana og IFK Norrköping, men der kommer ikke til at være noget storkøbenhavnsk derby i Portugal.

Til trods for restriktionerne har de to sjællandske klubber dog mulighed for at møde AGF i en eventuel finale. Skulle David Nielsens mandskab trække sig sejrrigt ud af gruppe B, vil de kunne møde enten Brøndby eller FCK, hvis et af de hold gør det samme i gruppe A. AGF møder i deres to kampe Slavia Prag og BK Häcken, mens Vålerenga er det sidste hold i gruppen.

De øvrige hold vil også blive matchet ud fra placering således, at nr. 2, 3 og 4 i begge grupper møder hinanden, så længe de ikke er fra samme nation.

Ekstra Bladet kommer til at vise alle turneringskampe med danske hold, som vil blive kommenteret på dansk.

Første runde

Kl. 17.00 Fredag 31.01: Brøndby IF - IFK Norrköping



Carsten V. Jensen har åbnet for sluserne i Brøndby, som har sagt farvel til profiler som Hany Mukhtar, Dominik Kaiser og Kamil Wilczek. De har derfor sagt farvel til målscorerne bag 25 af deres 37 mål i Superligaen i denne sæson. Kampen kan være en indikation på, hvem der fremover skal lave målene for de blågule. På den anden side venter den svenske top fem klub IFK Norrköping med danske Rasmus Lauritsen. De vandt sølv for to år siden og starter deres lange opvarmning til den svenske sæson, som starter i april.

Kl. 21.00 Fredag 31.01: FC København - FC Astana



De kazakhstanske mestre var for meget for FC Midtjylland, da skulle forsøge at kvalificere sig til Champions League i 2018. I denne sæson har de kunne fejre en 2-1 sejr over Manchester United i Europa League-gruppespillet, men heller ikke mere, da de tabte de resterende kampe. FC København er som bekendt gået videre i turneringen og skal blandt andet bruge Atlantic Cup som opvarmning til deres europæiske brag mod Celtic.

Kl. 14.00 Lørdag 01.02: Slavia Prag - AGF



Slavia Prag voldte problemer for FC København i sidste sæson Europa League, og selvom tjekkerne blev sidst i deres Champions League-gruppe i denne sæson, kan de bryste sig af at have fået 0-0 på Camp Nou mod selveste FC Barcelona. AGF har overrasket positivt i denne sæson og kan med en solid forårssæson holde deres placering og slutte i top tre for første gang siden 1997.

Ekstra Bladet sender også de danske holds kampe i slutspillet. De kampe vil blive spillet 7. og 8. februar.

