Kurator i Jammerbugt: Intet af værdi i klubben

Jammerbugt FC blev mandag erklæret konkurs i retten, og siden har Advokaterne Amtmandstoften som kurator gået ind for at besigtige 2. divisionsklubben.

Her var det ikke meget af værdi, som de fandt.

Det skriver Nordjyske.

Her var der kun tale om et par skriveborde, kontormøbler og en bankkonto med omkring 200 kroner stående på den. Den slags giver ikke meget, fortæller advokat Palle Møller Jørgensen.

- Møblerne repræsenterer reelt ingen værdi, spillerlicenserne er intet værd, og vi har ikke fundet aktiver i selskabet, siger Jørgensen, der skal afvikle klubben og sikre at kreditorer og spillere får deres penge.

Han fortæller desuden, at det drejer sig om et forfaldent beløb på 400.000 kroner til at udbetale løn til spiller, og selvom man ved retsmødet fik besked om, at der var 400.000 euro på vej, så er pengene endnu ikke kommet, oplyser advokaten, der havde talt med Jammerbugt-ejer Klaus-Dieter Müllers advokat.

Selv har tyskeren understreget, at de nok skal komme.

Sagen er nu også sådan, at alle spillere på kontrakt skulle være blevet fritstillet, og derfor er det svært for kampen mod Skive på lørdag at blive gennemført. Det vil kræve, at pengene bliver fundet til at redde klubben.

Der er 14 dages frist til at finde midlerne til at redde holdet, som rykkede ned fra 1. division i sidste sæson.

