Kvinde filmet i badet: Suspenderer spiller

Fodboldklubben Kolding IF, som både har et herre- og et kvindehold, har suspenderet en af klubbens spillere.

Det sker, efter at en kvindelig spiller er blevet filmet, mens hun i forbindelse med en træning var i bad.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Teknisk chef i Kolding IF Frederik Lund ønsker over for Ritzau ikke at oplyse, om den suspenderede spiller er fra herre- eller kvindeholdet.

- Klubben blev i sidste uge gjort bekendt med en alvorlig situation, hvor en kvindelig spiller er blevet filmet i badet i forbindelse med træning.

- Vi ser meget alvorligt på sagen og har videregivet al information til politiet, skriver Kolding IF på sin hjemmeside.

Her lyder det også, at klubben ikke har yderligere kommentarer til sagen og i stedet henviser til Kolding Politi.

Koldings kvindehold er at finde i landets bedste række og spiller for tiden med i mesterskabsspillet.

Herreholdet er at finde i 2. division, hvor Kolding for tiden forsøger at undgå en tur ned i 3. division i rækkens nedrykningsspil.