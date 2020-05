Lægger nettet ned med drømmemål

Der skulle en 40-årig assistenttræner til at afgøre sagerne i træningskampen mellem FCK og OB

Med en FCK-scoring i starten og slutningen af første halvleg mod OB, tegnede det til forholdsvis sikker til københavnerne, mens så kom der en assistenttræner på banen.

86. WTF! Han scorer simpelthen til 2-2, Henrik Hansen! Kalle triller en bold ud til Ragnar, men Hansen tackler den fra ham og fra kanten af feltet lobber han den elegant i netmaskerne!! #fcklive #fckob 2-2 — F.C. København LIVE! (@FCKobenhavnLIVE) May 22, 2020

40-årige Henrik Hansen, der til daglig er assistenttræner for Jakob Michelsen i OB, blev skiftet ind kort før tid i sin comeback-kamp.

Mod slut skulle det vise sig at være en decideret genistreg fra OB-bænken.

Comeback til OB-assistent Henrik Hansen, 40 år. Mindre end fem minutter på banen, og så har han lavet et mål, der leder tankerne hen på Karel Poborský under EM 1996 #FCKOB pic.twitter.com/H6mavxqsLB — Jesper Simo (@JesperSimo) May 22, 2020

İZLE - Odense'nin yardımcı antrenörlerinden 40 yaşındaki Henrik Hansen, Kopenhag ile oynanan hazırlık maçının 84. dakikasında oyuna girdi ve 86. dakikada şık bir gol attı. ➤ https://t.co/PrPT23TPOg pic.twitter.com/fm9hBhm2kr — FutbolArena (@futbolarena) May 22, 2020

Et sløjt udspark af Kalle Johnson i FCK-målet var svær at tæmme for forsvarskollegaen, og så var Henrik Hansen kvik.

Kæmpe kanin Jacob Michelsen trækker op af hatten i form af Henrik Hansen #sldk #fckob — Martin Rubæk (@MartinRubk1) May 22, 2020

Med en glidende tackling på kanten af feltet bragte Hansen sig selv i en gunstig position til en afslutning.

I stedet for den sikre løsning lobbede assistenten dog bolden i en smuk bue over en sagesløs Johnson i FCK-målet til slutresultatet 2-2.

Det har kastet et hav af reaktioner fra sig på de sociale medier, som det også kan ses i artiklen.

Ha ha det er jo absurd! Henrik Hansen scorer til 2-2. Måske vi skal have ham lidt mere på banen #fckob #40årogikkefærdig — MarieGrabow (@MarieGrabow) May 22, 2020

