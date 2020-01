Længere fængsel: Han er sigtet for flugtforsøg

Listen over sigtelser mod den skandaleombruste og fængslede fodboldspiller Bernio Verhagen er endnu engang blevet lidt længere.

Den hollandske fodboldspiller, der tidligere har været tilknyttet klubben Viborg FF, er blevet sigtet for flugt fra politiet efter en episode i december.

Fredag har en dommer ved Retten i Viborg taget stilling til, om der er grundlag for, at den 25-årige mand fortsat skal være varetægtsfængslet.

Og det er der, mener dommeren. Forinden havde Verhagen selv tilkendegivet, at han ville være indforstået med en fortsat fængsling.

Verhagen har været varetægtsfængslet siden november i en sag om røveri, trusler, vold - og nu også flugt fra politiet - og skal foreløbig sidde bag tremmer i yderligere fire uger.

Den spektakulære sag om Verhagen tog fart, da fodboldklubben Viborg FF 25. november opsagde kontrakten med den 25-årige spiller.

Klubben mente, at spilleren havde indgået en kontrakt med fodboldklubben under falske forudsætninger. Samtidig anmeldte Viborg FF sagen til politiet.

Flere medier havde på det tidspunkt beskrevet, at hollænderen ikke havde evnerne til at spille fodbold på professionelt plan.

Desuden viste det sig, at Verhagen ikke havde spillet en eneste professionel kamp, og at flere af de klubber, som han hævdede at have været til prøvetræning hos, ikke kendte ham.

Samme dag som Viborg FF's anmeldelse blev Bernio Verhagen anholdt i forbindelse med tumult i en kiosk på Banegårdspladsen i Viborg. Derefter blev han sigtet for trusler, vold og røveri - og varetægtsfængslet.

I december udvidede politiet sigtelsen mod Verhagen, der ifølge ordensmagten gentagne gange over en tre uger lang periode havde været voldelig over for sin ekskæreste.

Efter at en dommer ved et retsmøde i december besluttede at forlænge fængslingen af Verhagen, lykkedes det den sigtede fodboldspiller at stikke af fra politiet. Det skete under en transport i Holstebro.

På den baggrund er der rejst endnu en sigtelse mod Verhagen for flugt.

Den 25-årige hollænder nægter sig skyldig i de rejste sigtelser.

Overdrager til politiet: - Offer for alvorlig kriminalitet

Se også: Kæresten flygtet fra hotellet: Nu går politiet ind i sagen

Se også: Måber over tv-billeder: Hvad er det de sniffer?