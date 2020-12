Landsholdskæmpe scorer 5,2 mio.

Christian Poulsen har solgt sin lejlighed i København for mere end fem millioner mere, end han gav for den

Lejligheden lå i 10 måneder og blev solgt for en del mindre end første udbudspris, men mon ikke handlen har gjort Christian Poulsen tilfreds.

Den tidligere landsholdskæmpe, der nu har flot gang i trænerkarrieren i Ajax, har netop solgt sin lejlighed for 12,8 millioner kroner. Det fortæller Boliga.

Poulsen satte ifølge mediet boligen på markedet fro 14,5 mio, og så huggede han en million af for at gøre den mere attraktiv. Han var dog stadig frisk på at slå en handel af, da en køber bød 12,8 mio.

Han havde selv givet 7,6 herligheden tilbage i 2002, hvor det hele var nybygget.

Her i 2020 er prisen nu mere end fem millioner mere, end han selv gav.

Se Christian Poulsens tidligere lejlighed her

Lejligheden har fire værelser og breder sig ud over 181 kvadratmeter, hvor der også er udsigt til Christianshavns kanal.

Foto: Philip Davali

Poulsen havde en flot aktiv karriere, hvor han nåede at spille for Schalke, Sevilla, Juventus, Liverpool, Evian, Ajax og FCK.

Poulsen har dog ikke sin daglige gang i Danmark længere, efter han sagde ja tak til at blive assistent i den hollandske storklub i 2019.

Han var nævnt som en mulig træner i FC København, men et tredje ophold i klubben så ikke dagens lys.

