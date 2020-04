Lange udsigter til tilskuere på tribunen

Afsavnet til fodbolden er kæmpe stor verden over.

Forhåbentlig kan vi herhjemme snart genstarte Superligaen, omend det nok bliver uden tilskuere til at starte med.

Nu ser det ud til, at det er en start, vi måske skal vænne os lidt til.

Søndag gik direktør for Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, ud for at fortælle danskerne, at vi nok skal regne med social afstand i mindst et år.

Før der er en vaccine, vil det ikke være forsvarligt med nærkontakt.

Det betyder også, at der vil være meget lange udsigter til at få tilskuere på tribunerne rundt om i landet igen.

Simon Hedlund fejrede efter kampen mod Lyngby 1. marts sejren med en fyldt Sydsiden. Det kan der være lange udsigter til at gøre igen. Foto: Philip Davali

Spanske epidemiologer enige

Den melding får nu opbakning fra mere sydlige kanter.

- Problemet med fodboldkampe er, at det er kompliceret, fortæller Pere Godoy, præsident for det spanske epidemisamfund, til det spanske medie El País.

- Vi har erfaret at kampene, der fandt sted i Norditalien har spillet en rolle, forklarer præsidenten.

Kampene Pere Godoy henviser til, er blandt andet Champions League opgøret mellem Atalanta og Valencia, der blev spillet 19. februar på San Siro i Milano.

Her spillede Atalanta "hjemme", dog mere end 400 kilometer fra hjembyen Perugia.

Det resulterede også i, at fans af hjemmeholdet rejste den lange afstand med bil, bus og tog.

- Det var desværre en biologisk bombe, fortæller Fabiano di Marco, chef for Pulmonology på Bergamo hospital.

Præsidenten for det spanske emidemisamfund, Pere Goroy, forklarer, at der skal opnås en vis immunitet i samfundet, for at der igen kan komme tilskuere på tribunerne i Spanien.

- Jeg tror, at det vil tage lang tid at nå det niveau. Det vil kunne opnås hurtigt med en vaccine. det ville være den bedste løsning.

- Men hvis det tager, den tid det normalt tager, så kan vi godt skulle vente et år eller halvandet endnu, er Pere Doroys nedslående melding.

Det er meget længe siden, at vi har set tribuner så fyldte. Det skulle de, i bagklogskabens lys, nok heller ikke have været. Billedet er fra 19. februar mellem Atalanta - Valencia på San Siro i Milano. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Divisionsforeningen rolige

I Danmark er der indtil nu lukket ned for store forsamlinger indtil slutningen af august måned, det har Mette Frederiksen tidligere fortalt danskerne.

Det betyder også at årets festivaler, koncerter og desværre også fodboldkampe med tilskuere, ikke vil være muligt indtil da.

Ekstra Bladet har snakket med Divisionsforeningen, om de frygter, at dansk fodbold vil være uden tilskuere det næste år.

- Vi har selvfølgelig et ønske om at have tilskuere på stadion, når det er forsvarligt igen. Vi vil selvfølgelig ikke gøre noget, der ikke er forsvarligt eller i overensstemmelse med retningslinjer og myndigheder.

- Men lige nu forholder vi os til, at der 1. september er en ny situation, fortæller Claus Thomsen, direktør for Divisionsforeningen.

Det er stadig uvist, hvornår Superligaen igen kan genoptages uden tilskuere.

Se også: AaB til deres spillere: Kom tilbage

Se også: Stor dansk succes: FCK og Brøndby i semifinalen

Se også: AaB-legende isoleret: Har alvorlig lungesygdom

Se også: FCK-fans får pengene tilbage