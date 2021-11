Lars Høgh: Det gør mere og mere ondt nu

17. november udkommer bogen 'Der er antal på alt', der handler om Lars Høghs kamp mod kræften i hans bugspytkirtel. En kamp han har fået at vide, han ikke kan vinde.

Men bogen, som TV 2 Sporten har fået lov at bringe et uddrag af mandag, er ikke blot en fortælling om en forbandet sygdom, der kommer til at gøre en ende på et fantastisk liv alt for tidligt.

Det er også en beretning fra en mand, som de ikke kan pille livsmodet og livsglæden ud af.

Det emmer epilogen af, som TV 2 bringer.

Lars Høgh er hudløst ærlig og fortæller om at være på livsforlængende medicin, og hvordan han under EM i sommer og efterfølgende havde op- og nedture. Hvordan almindelig smertedækkende medicin i begyndelsen kunne tage smerterne, mens tiden efter slutrunden blev værre og værre.

Men så skriver målmandslegenden:

- Min behandling er defineret som livsforlængende, og jeg har været terminal længe. Men det har ikke gjort min motivation eller mit livsmod mindre, og jeg er slet ikke sort i hovedet eller deprimeret. Jeg har bare ondt, og smerterne prikker hele tiden.

'Du har snydt os før'

Han beretter om opholdet på Odense Universitets Hospital, hvor han kommer og går og har sin egen stue. Hvor personalet får topkarakter, og hvor Lars Høgh igen omtaler humør og grin.

Det flettes sammen med feber, penicillin, kemo, smerter og mange flere metastaser hen over sommeren, hvor han ikke fik kemobehandling.

Og det påvirker humøret i en sådan grad, at han erkender, at han ind imellem holder sig for sig selv.

Men samtidig er epilogen en fortælling om, at alt kan lade sig gøre. At selvom man er dødsdømt, og det tilmed kan være defineret, hvor lang tid man har igen, at kampen dermed ikke er tabt endnu.

'Du har snydt os før, og det kan du gøre igen', siger en læge på et tidspunkt i løbet af efteråret, efter han har fortalt, at det bestemt ikke ser godt ud.

Lars Høghs 'Der er antal på alt' udkommer på Lindhardt og Ringhof den 17. november. Bogen er skrevet i samarbejde med Jakob Kvist.