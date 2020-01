Laudrup klar til EM - her kan du se ham

Danmarks største fodboldnavn Michael Laudrup bliver EM-ekspert for NENT Group under sommerens slutrunde

Michael Laudrup bliver en del af NENT Groups EM-hold.

Det 55-årige danske fodboldikon skal under sommerens EM-slutrunde fungere som ekspertkommentator for Nordic Entertainment Group, der sender samtlige 51 EM-kampe.

Michael Laudrup har tidligere arbejdet for TV3’s kanaler, og der er nogle gamle kendinge, som han skal diskutere fodbold med til sommer.

Tidligere landsholdskoryfæer som Preben Elkjær, Jan Mølby og Jesper Grønkjær er med på det EM-eksperthold, som NENT Group betegner som sit hidtil stærkeste.

- Vi går all in og stiller med det stærkeste hold uden for kridtstregerne i en slutrundedækning nogensinde.

- Vi tør godt love danskerne en slutrundedækning, de aldrig har oplevet før, siger Kim Mikkelsen, NENT Group Head of Sports.

Samtlige 51 EM-kampe vises på streamingtjenesten Viaplay. 29 kampe vises også på TV3’s kanaler, mens DR har rettighederne til de sidste 22.

Det betyder f.eks., at seerne kan vælge mellem Viaplay og DR, når EM-festen indledes på dansk grund med kampen mellem Danmark og Finland i Parken 13. juni.

Preben Elkjær og Michael Laudrup havde hovedroller, da Danmark i 1984 havde stor EM-succes i Frankrig. Nu skal de to landsholdskoryfæer guide seerne igennem sommerens EM-slutrunde som eksperter på Viaplay og TV3's kanaler. Foto: Finn Frandsen

For NENT Group bliver Carsten Werge hovedkommentator på de danske EM-kampe, og ved sin side får han enten Per Frimann eller Jan Mølby.

NENT Groups EM-set up bliver, som vi kender det fra Champions League med masser af prominente fodboldfolk i studiet og reportere rundt omkring på de europæiske stadioner.

Vært på de mange udsendelser bliver Peter Grønborg, der vil styre løjerne fra EM-festen på Ofelia Plads i København, mens Signe Vadgaard vil stå i studiet på Jenagade på amager.

Michael Laudrups søn Mads er også på lønningslisten hos NENT Group, men han er ikke en del af EM-holdet og kommer ikke til at arbejde sammen med sin far i denne omgang.

Mads Laudrup er blandt hovedværterne på Superligaen, som starter ugen efter EM.

Slutrunden begynder 12. juni med åbningskampen mellem Italien og Tyrkiet i Rom, mens finalen spilles på Wembley i London 12. juli.

NENT Groups EM-hold Værter: Peter Grønborg og Signe Vadgaard Hovedkommentatorer: Carsten Werge, Niels-Christian Frederiksen og Jonas Schwartz Ekspertkommentatorer: Michael Laudrup, Preben Elkjær, Jesper Grønkjær, Per Frimann, Martin Jørgensen, Stig Tøfting, Morten Wieghorst, Peter Kjær og Pernille Harder I den danske EM-lejr i Helsingør: Camilla Martin (vært) og Joachim Bolden Udsendte reportere: Luna Christofi, Jon Pagh og Helle Smidstrup

