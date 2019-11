Laudrup om Bendtner: - Et ungt menneskes deroute

Brian Laudrup mener generelt, at Nicklas Bendtners nye bog er trist læsning, da det handler om et menneskes deroute

Nicklas Bendtners nye bog, 'Begge sider', har trukket store overskrifter i den forgangne uge.

Den danske angriber beskriver indgående flere trænere og med- og modspillere - og der bliver ikke lagt fingre imellem.

En af dem, der får krasse ord med på vejen er Brian Laudrup, der på 6'erens Facebook-side også giver bogen et par bemærkninger med på vejen.

- Jeg står tilbage med lidt tristhed over den bog. Den handler om et ungt menneskes deroute. Nedtur på nedtur og meget få højdepunkter, siger Laudrup, der ikke kan se, at den bringer noget positivt med sig lige nu. Tværtimod

- Jeg mener, at det er en katastrofe for Nicklas Bendtner, fordi han får en masse pres på sig, en masse opmærksomhed. Og jeg tror, at Ståle Solbakken nok havde håbet på, at Nicklas Bendtner havde larmet mere på banen, end hvad han gør i øjeblikket - nemlig udenfor

Han forholder sig også til det faktum, at Bendtner kommer med flere svinere til sin nuværende holdkammerat Viktor Fischer. Blandt andet, at han talte sig til VM, hvor Bendtner selv blev siet fra.

'Man må give Fischer, at hans talegaver kan et eller andet. Siden skiftet til FCK har han domineret på sportssiderne. Tre måneder med fast spilletid var simpelthen nok til at knevre sig til VM.'

Ikke super optimalt, mener Laudrup.

- Jeg kan forstå på overskrifterne, at der ikke ville være noget negativt om FCK. Men de glemte nok lige, at der var en af hans medspillere, der måske ikke er helt så glad for den.

- Det er ikke optimalt at gå ud og stikke en medspiller i ryggen, siger Brian Laudrup.

Han forholder sig dog slet ikke til - og bliver heller ikke spurgt om - kritikken af ham selv som FCK-spiller.

For selv om Bendtner så Laudrup som værende en fantastisk fodboldspiller, så ydede den vævre kantspiller slet ikke en værdig indsats i sin korte tid i klubben, hvor en ung Bendtner skrålede med på FCK-hymnen fra lægterne:

'Jeg elsker den sang, elsker klubben og fællesskabet. Og derfor er det også pænt umuligt at bære den trøje, som Brian Laudrup forlod FCK for – uden nogensinde at have ofret sig,' skriver han i bogen.

Brian Laudrup fik blot 12 kampe i FC København, ionden han besluttede sig for at udnytte en klausul til at forlade klubben. Nicklas Bendtner er ikke så imponeret over Laudrups bidrag i klubben. Foto: Morten Bjørn Jensen

