Laudrups nye tjans: Bliver ambassadør i Afrika

Brian Laudrup har mange titler på sit cv: Dansk mester, italiensk mester, skotsk mester og europamester. Men nu kan han så føje en ny til.

Den tidligere fodboldstjerne er nemlig blevet ambassadør for det danske fodboldakademi El Cambio Academy i Uganda.

- El Cambio Academy er et meget interessant projekt. Jeg tror på personerne bag, og jeg vil med glæde være med til at gøre en positiv forskel for børn, siger Brian Laudrup i en pressemeddelelse.

Selv om det er omdrejningspunktet for dagligdagen, så er fodbold ikke det eneste, der er på dagsordenen i El Cambio Academy. Det er også at hjælpe akademiets børn og unge til at blive selvstændige mennesker og få en uddannelse, hvilket ikke er hverdagskost i et land, hvor en fjerdedel af den voksne befolkning er analfabeter.

Det arbejde skal Laudrup med sit gode navn altså styrke - og det glæder Thomas Thor, der er stifter og direktør i El Cambio Academy.

- Jeg er først og fremmest rigtig stolt over, at Brian har sagt ja til at repræsentere akademiet. Han er en af de største danske fodboldspillere nogensinde og for mig personligt et kæmpe idol.

Selv om akademiet blot er inde i sit tredje leveår, tæller ambassadørkorpset nogle imponerende navne. Ud over Laudrup lægger også tidligere landstræner Morten Olsen navn til projektet, og det gør den kommende, Kasper Hjulmand, også. Desuden indtager Daniel Wass og Lars Høgh også ambassadørroller.

- Jeg er glad for, at folk kan se meningen i det, som vi går og laver hver dag. Ambassadører og rådgivere giver os know-how samt et kvalitetsstempel, så derfor betyder det meget, når nogen af de største danske fodboldpersonligheder vælger at støtte vores sag, siger Thomas Thor.

50-årige Brian Laudrup er såmænd allerede ambassadør. Det er han nemlig sammen med Peter Schmeichel dansk ambassadør for sommerens EM-slutrunde, der bliver afviklet i 12 forskellige lande.

