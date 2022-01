Legende vil give dem nøglerolle i ny film

Den bulgarske fodboldlegende Hristo Stoichkov kastede sig efter sin aktive karriere over trænergerningen, men det blev ikke nogen succes for verdens bedste fodboldspiller anno 1994. Stoichkov har ikke trænet et hold siden 2013.

I stedet har den tidligere Barcelona-stjerne kastet sig over andre projekter, og højt på listen for 2022 står, at Hristo Stoichkov vil lave en film.

Både Kasper Schmeichel og farmand Peter Schmeichel skal medvirke i filmen, hvis det står til bulgareren.

- Mit mål er at lave en fantastisk film om far og sønner, der begge spiller fodbold på topplan. Det mest sandsynlige er, at jeg i april eller maj vil foretage diverse interviews, og vi skal have samlet en masse klip af fædrene, fra de var aktive. Samtidig vil vi se på, hvordan det er gået deres sønner.

- Jeg vil se nærmere på Cholo Simeone, Paolo Maldini og Schmeichel, siger Hristo Stoichkov ifølge bulgarske Topsport.

Hristo Stoichkov havde en flot karriere tilbage i 80'erne og 90'erne, men han huskes naturligvis bedst for tiden i FC Barcelona, hvor han blandt andre spillede sammen med Michael Laudrup.