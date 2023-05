Legendens million-tab: - Pisse irriterende

En gylden regel er, at det meget sjældent er en dårlig forretning at investere i jord.

Men det er det fra tid til anden - især da salget af ejendomme stagnerede i 2022.

Det mærkede AaB-legenden Erik Bo Andersen på egen krop.

Hans virksomhed EB Invest har lige fremlagt regnskab, og af det fremgår, at virksomheden, der beskæftiger sig med køb og salg af byggegrunde og er ejet 100 procent af Erik Bo Andersen, i 2022 led et tab på 1,15 millioner kroner.

Til stor irritation for den tidligere AaB-bomber.

- Det er sommetider gamet. Man kan ramme uheldige perioder. Det gjorde vi, da vi havde investeret i noget nyt og brugt godt med penge på at projektere.

- Men vi holdt lidt tilbage, da salget begyndte at bremse op. Det kommer bare med en vis forsinkelse.

- Der er styr på forretningen nu, men det er da træls. Pisse irriterende. Men verdensomspændende kriser kan man ikke gøre noget ved, siger Erik Bo Andersen til Ekstra Bladet.

Erik Bo Andersen havde stor succes i AaB, som han hjalp til det danske mesterskab i 1995 og blev selv Superligaens topscorer med 24 scoringer. Foto: Ole Kjær

Året inden havde selskabet et overskud på 1,3 millioner kroner, men det tamme ejendomsmarked betød, at selskabet led, og Erik Bo Andersen ikke selv kunne få løn.

- Jeg solgte ikke en byggegrund fra april sidste år til februar i år. Og det er mit eneste indtægtsgrundlag.

- Jeg har ikke engang udbetalt løn til mig selv i mere end et halvt år. Simpelthen for at holde omkostningerne nede.

- Kan du overleve uden løn?

- Jeg klager ikke. Vi fandt en løsning. Det kunne have set endnu grimmere ud, hvis jeg havde trukket løn ud. Men vi var i den situation, at det ikke var nødvendigt, og for ikke at køre de store omkostninger i firmaet, så gjorde vi det.

Der er dog håb for enden af tunnellen. Dels har virksomheden en egenkapital på fem millioner kroner at tære af, og dels er der kommet gang i ejendomsmarkedet igen.

- Det er ingen katastrofe. Det er bare rigtig træls. Det var ikke det, vi havde planlagt.

- Men alene i år har vi solgt ti byggegrunde, så det er helt, helt anderledes.

- Det bliver dejlige sorte tal og formentlig også temmelig store sorte tal, der kommer ud i år.

- Og løn til dig?

- Jeg har fået løn igen, ja, siger Erik Bo Andersen.

