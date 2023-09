Legendens søn forlader Danmark

Esbjergs van der Vaart-eventyr er nu endegyldigt slut.

Klubben meddeler, at 17-årige Damian van der Vaart skifter til Ajax, der har købt ham fri af kontrakten med Esbjerg fB. Han bliver en del af U18-holdet i storklubben i Amsterdam.

Damian van der Vaart er søn af den tidligere hollandske stjernespiller Rafael van der Vaart, der i flere år boede i Esbjerg sammen med håndboldspilleren Estavana Polman.

- Vi har igennem en længere periode haft en god dialog med Ajax omkring et muligt klubskifte for Damian van der Vaart, som har ønsket at forfølge muligheden i sit hjemland. Som klub er vi blevet kompenseret økonomisk i en aftale, der giver mening for alle parter, siger Esbjergs talentchef, Anders Brynaa, til klubbens hjemmeside.

Den unge midtbanespiller fik på sin 15-års fødselsdag kontrakt med Esbjerg, hvor han siden har spillet på klubbens ungdomshold. Han nåede ikke at få førsteholdsdebut.

Ifølge transfermarkt.de indbringer handlen Esbjerg en lille million kroner.

Damian van der Vaarts far, Rafael van der Vaart, indledte sin glorværdige karriere i netop Ajax.

Siden spillede han 109 landskampe for Holland og havde ophold i storklubber som Hamburger SV, Tottenham og Real Madrid, inden han afsluttede sin aktive fodboldkarriere med tre superligakampe for Esbjerg i 2018.

Siden var han i en periode assistenttræner for holdet, der nu spiller i 2. division.