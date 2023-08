Legender samlet i Danmark: Kæmpe hyldest

Selveste Emilio Butragueño var mødt op som Real Madrid-repræsentant, mens også de tidligere danske topspillere Allan Simonsen og Morten Bruun var til stede, da den danske fodboldlegende Henning Jensen blev hyldet i Nørresundby torsdag.

Det skete på datoen, hvor Henning Jensen ville være fyldt 74 år, at Henning Jensens Plads med bronzeskulptur af manden selv blev indviet.

Det var en festdag, hvor han blev hyldet med musik, taler og stadionplatter.

Her var Aalborgs borgmester, Lasse Frimand Jensen, og førnævnte Morten Bruun til stede for at holde en tale til ære for Henning Jensen.

- Vi er enormt glade for den fantastiske opbakning, som vi har oplevet i forbindelse med indvielsen af Henning Jensens Plads, siger Peer Kierstein Nielsen, en del af initiativgruppen bag Henning Jensens Plads.

Annonce:

- Det er enormt rørende, at såvel verdenskendte fodboldspillere som borgere fra nær og fjern har medvirket til, at en af Danmarks største fodboldikoner nu får sin fortjente anerkendelse.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Michael Bo Rasmussen/Baghuset

Allan Simonsen var også til stede, da Henning Jensens Plads blev indviet i Nørresundby. Foto: Michael Bo Rasmussen/Baghuset

Spansk stjernestøv

Mens mange måske kender danskerne Allan Simonsen og Morten Bruun for deres store præstationer for klub- og det danske landshold, er det anderledes opsigtsvækkende, at spanske Emilio Butragueño lagde vejen forbi.

Det er måske nærliggende at huske ham som skurken, der scorede fire af de fem spanske mål, der sendte Danmark ud af VM i 1986, men udover det har han også en yderst glorværdig karriere som fodboldspiller i Real Madrid bag sig.

Og det er netop Butragueños virke i den spanske kongeklub, der bragte ham til det nordjyske torsdag.

Her spillede Henning Jensen nemlig mellem 1976 og 1979, hvor han blev spansk mester to gange.

Derudover har han spillet i Nørresundby BK, Borussia Mönchengladbach, Real Madrid, Ajax Amsterdam og AGF.

Han står også noteret for ni mål i 21 landskampe for Danmark.