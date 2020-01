Løb fra aftale med dansk målmand

I en alder af 36 år er målmanden Kevin Stuhr Ellegaard klubløs og uden arbejde.

Sådan skulle det ellers ikke være. For han havde lavet en aftale med sin klub gennem de seneste otte sæsoner, Elfsborg.

Men den aftale blev ikke til noget, fordi Elfsborg pludselig ikke stod ved den aftale, klubben havde indgået med klubbens førstekeeper.

Det endte i et regulært drama i efteråret, hvor Kevin Stuhr Ellegaard henover efteråret blev sat af holdet og fik tænkepause. Siden meldte Kevin Stuhr fra, da klubben ville hylde ham i forbindelse med sæsonens sidste kampe. Her lagde han sig syg.

Derfor er Kevin Stuhr Ellegaard lige nu arbejdsløs og på klubjagt.

- Jeg har slet ingen planer om at stoppe min karriere. Jeg er fit, topmotiveret og i forrygende fodboldform. Så jeg er sikker på, jeg kan spille videre på topplan mindst et par sæsoner endnu, forklarer Kevin Stuhr Ellegaard, der her og nu ikke vil forholde sig til den besynderlige afsked, han fik med Elfsborg.

Artiklen fortsætter under billederne...



Kwevin Stuhr Ellegaard i kamp for sin daværende klub Elfsborg i en Europa League-kamp mod FC Nordsjælland for et par år siden. Foto: jens Dresling, Polfoto.

Kevin Stuhr Ellergaard spillede otte år i Elfsborg, men fik ingen smuk afsked, da klubben løb fra en aftale om at forlænge kontrakten. Nu leder han efter ny arbejdsgiver. Foto: Tariq Mikkel Khan.

To tilbud

Han vil gerne retur til Danmark, hvor han havde stor personlig succes i Randers. Men han er også åbent for et andet eventyr her i januar, hvor han ikke er afhængig af at få en klub, inden transfervinduet lukker med månedens udgang, fordi han er klubløs.

- Jeg har to tilbud, som jeg lige nu skal forholde mig til. Det kan sagtens blive i en af de klubber, min fremtid er, siger han.

Er de to tilbud fra klubber i Danmark?

- Det kunne det godt være, siger Kevin Stuhr Ellegaard.

