Løfter sløret: Brøndby-bomber er blevet far

Midt i juletiden er en lykkelig Mikael Uhre blevet far. Dermed blev det et 2021, der måske ikke var så ringe endda for Superliga-topscoren

Man må nok sige, at 2021 blev et pragtår for Brøndby-bomberen Mikael Uhre.

I øjeblikket er den 27-årige angriber topscorer i Superligaen med 11 kasser, og hans præstationer på grønsværen var med til at give ham landsholdsdebut mod Skotland i VM-kvalifikationen.

Oveni den store succes på banen, løfter den danske målmager nu sløret for endnu en glædelig nyhed i juletiden.

Uhre er nemlig blevet far for første gang.

- Har allerede fået året bedste julegave med hjem, skriver Brøndby-angriberen på Instagram.

Opslaget har i skrivende stund knap 7.000 likes, hvor det også vælter ind med lykønskninger fra blandt andet holdkammerater og fans.

Uhre vil have mulighed for at tilbringe masser af tid med det nye familiemedlem - der er nemlig pause i Superligaen i øjeblikket. Dog kan Brøndby-bomberen ikke komme uden om, at en masse spekulationer kører om hans fodboldfremtid.

Angriberen har kontraktudløb med Brøndby om et år, og derfor kan de forsvarende mestre altså ikke være sikre på, at Uhre optræder i den blå-gule trøje, når Superligaen genoptages til foråret.

