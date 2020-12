Lurer på danske klubber

Listen over danske fodboldklubber på udenlandske hænder vokser og vokser. I begyndelsen af 2021 kan den meget vel blive ét navn rigere, skriver erhvervsmediet Bloomberg News.

Ifølge mediets kilder pønser den såkaldte Pacific Medie Group på at præsentere opkøb af klubber i to forskellige lande i starten af næste år: Holland og Danmark. Historien melder intet om, hvilken dansk klub der er tale om.

Der er dog muligheder nok at vælge mellem. En række klubber fra Superligaen og 1. division har offentligt udtalt, at de leder efter nye investorer. Det gælder eksempelvis AaB, Randers FC, Esbjerg fB og Silkeborg IF.

For nylig sagde EfB's direktør, Brian Knudsen, at han håbede, at de nye investorer ville falde på plads i februar.

Også Randers FC-formand Svend Lynge Jørgensen har i tipsbladet.dk givet udtryk for, at han forventede en afklaring på én mulig investor inden nytår.

Billy Beane, der står bag 'Moneyball-teorien' er medejer i Barnsley. Foto: Getty Images

Lykkes Pacific Media Group med at opkøbe både en dansk og en hollandsk klub, bliver de en del af et større netværk af klubber med samme ejere. Den tæller i forvejen Barnsley FC i den engelske Championship, KV Oostende i Belgien og FC Thun i Schweiz.

Pacific Media Group skulle ifølge Bloomberg News være store tilhængere af brugen af data i sport. Det understreges af, at Billy Beane er medejer af Barnsley. Det var ham, der blev berømt i bogen og senere filmen Moneyball for sin datarevolution i baseball.

Ifølge mediet er Pacific Media Group også en del af et konsortium, der er ved at købe sig ind i den franske klub AS Nancy Lorraine.