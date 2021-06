Lyngby Boldklub præsenterer ny cheftræner

Lyngby Boldklub har afløseren for Carit Falch klar.

Ganske som ventet er valget faldet på islændingen Freyr Alexandersson. 38-årige Alexandersson har tidligere været assistenttræner på det islandske landshold og har senest haft samme rolle hos Al-Arabi SC i qatarsk fodbold, hvor han stoppede for en måned siden.

Nu har han underskrevet en to-årig aftale med Lyngby.

- Det har været afgørende for os at finde en træner, som passer ind i vores klub som menneske, og som køber ind i vores strategi, vores talentudvikling og ambitionerne om at rykke op igen. På faglighed, personlighed og ambitioner har vi set Freyr som et rigtig stærkt match for Lyngby Boldklub, og derfor er vi glade for, at Freyr har takket ja til at tage rollen som cheftræner, siger direktør Andreas Byder og tilføjer:

- Vi har valgt at gå med den unge, fremadstormende kandidat. Det er den trænertype, vi synes passer bedst til huset, og som vi i al beskedenhed har haft pæn succes med de sidste år. Vores samtaler har kun bekræftet den vej, vi har valgt. Freyr er en træner, der kommer til Lyngby med ild i øjnene. Han er top-ambitiøs og fagligt dygtig, og vi er sikre på, at han på den måde kommer ind i vores stærke trænerteam, og sammen med dem løfter opgaven på både kort og lang bane.

- Han har været overbevisende i de snakke, som både vi og bestyrelsen har haft, og det har bekræftet os i, at Freyr var et rigtig godt match fra den pulje af topkandidater, som vi tidligt identificerede som vores primære kandidatfelt. Han har tidligere stået i denne situation med en klub i Reykjavík, som han også førte til oprykning ud fra en situation, der minder om vores. Så alt i alt glæder vi os til samarbejdet og til at se Freyr på træningsbanen.

Lyngby Boldklub rykkede ud af Superligaen i den forgangne sæson og måtte efterfølgende sige farvel til daværende cheftræner Carit Falch, der siden er blevet præsenteret som cheftræner i Vejle BK.