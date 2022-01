Lyngby-direktør jubler over nyt stadion

Lyngby Boldklubs ejerkreds, Friends of Lyngby, har vundet et udbud og kan nu gå i gang med et nyt stadionprojekt.

Det udløser jubel hos direktør Andreas Byder, der også er en del af ejerkredsen.

- Det er en gamechanger for klubben. Nu har vi brevet fra kommunalbestyrelsen. Den kamp, vi har kæmpet i tre og et halvt år, kulminerer i dag, siger Byder.

Projektet indeholder ud over et stadion med plads til 6500 tilskuere også studieboliger, seniorboliger, et 1500 kvadratmeter stort sundhedshus og lokaler til såvel erhverv som offentlige formål.

Der skal bruges et 'trecifret millionbeløb', og et af de næste skridt bliver at finde finansieringen.

- Vi arbejder med flere modeller og har ikke lagt os fast. Det rigtigt hårde arbejde starter nu.

- Vi har kræfterne til at finansiere det selv i ejerkredsen, men vi skal vurdere, om det er det klogeste, siger Byder.

Friends of Lyngby reddede for fire år siden klubben fra en truende konkurs, og siden har man et par gange flirtet med tanken om at sælge klubben videre eller få investorer ind ude fra.

Men den plan er sat på pause, og Andreas Byder kalder fremtiden for 'Lyngby 2.0'.

- Vi synes, det er en sjov branche, og vi er blevet endnu mere forelsket i vores klub, end før vi gik ind i den.

- Vi drikker måske kun champagne en eller to gange om året, når vi fejrer noget, men den giver os også noget at være sammen om.

- Det er en lidt dyr netværksgruppe, men vi har alle 27 har fået blandt andet noget identitet ud af det, siger Andreas Byder.

Det nye stadion og de opgraderede faciliteter giver plads til drømme, mener direktøren.

Han peger på det faktum, at fire spillere - Yussuf Poulsen, Anders Christiansen, Jacob Bruun Larsen og Christian Nørgaard - der er helt eller delvist udviklet i Lyngby, har været inde omkring A-landsholdet på det seneste.

- Hvad sker der så nu, når vi får nogle faciliteter, som begynder at ligne de andre klubbers? Hvad kan det så blive til?

- Nu skal vi ikke dele fitnesscenter med Ældre Sagen længere, så jeg synes godt, at man kan tillade sig at drømme.

Sportsligt vil Lyngby være en fast del af Superligaen om fem år. Indtil da er målsætningen at være i top-16 i Danmark.

- Vi lever med at rykke lidt op og ned. Vi er nødt til først at lave flere indtægter på transfers og sponsorer. Det har vi ikke haft faciliteterne til, men det får vi nu, siger Byder.