Lyngby henter Lasse Nielsen hjem til Danmark

Den 31-årige midtstopper Lasse Nielsen forlod OB og dansk fodbold i 2016 til fordel for et ophold i polske Lech Poznan, og det seneste års tid har han tørnet ud for Trelleborg i Sverige, men nu rykker han teltpælene hjem til Danmark.

Lasse Nielsen har således underskrevet en kontrakt på halvandet år med Lyngby Boldklub, der huserer i NordicBet Ligaen, hvor holdet er på ottendepladsen ved vinterpausen.

- Lasse er en etableret forsvarspiller, der kommer til os med mere end fire års erfaring fra højeste niveau, hvor han har været en nøglespiller for sine klubber i både dansk, polsk og svensk fodbold. Han er duelstærk, frygtløs og generelt en klassisk forsvarsspiller på et stærkt niveau. Han ved, hvad der kræves, og hvad der skal til for at slå igennem, og den rutine gør, at han også kan være et forbillede og støtte for de mange unge, talentfulde spillere i vores førsteholdstrup, siger sportschef Birger Jørgensen til klubbens hjemmeside og tilføjer:

- Efter Oliver Lunds afgang var han vores klare førsteprioritet til forsvaret, og vi har hele vejen også kunne mærke, at Lasse rigtig gerne ville tilbage til dansk fodbold og gøre en forskel for os. Så vi er meget glade for at byde ham velkommen i kongeblåt.

Lasse Nielsen, der også har tørnet ud for FC Vestsjælland, står noteret for 85 Superliga-kampe.

