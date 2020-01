- Med virkning fra i dag, fredag den 17. januar 2020, stopper Mads Øland som direktør i Spillerforeningen i forbindelse med en omorganisering.

Det skriver Spillerforeningen i en pressemeddelelse, hvor det oplyses, at Mads Øland stopper som et led i en proces om at forny strategi, struktur og organisering i Spillerforeningen.

- Som enhver organisation ser vi hele tiden på, hvordan vi bedst udvikler os og varetager spillernes interesser bedst muligt. Med en ny overenskomst og stærke, langvarige landsholdsaftaler i ryggen, giver det os nu en mulighed for at udvikle foreningen igennem et nyt set-up, hvilket bl.a. betyder, at Mads Øland stopper som direktør i Spillerforeningen.

- Han fortsætter med at varetage vores internationale opgaver i FIFPRO, siger Jeppe Curth, formand for Spillerforeningen.

Mads Øland har i en årrække været direktør for Spillerforeningen. Den 54-årige tidligere B93-spiller gik fagforeningsvejen og var inden sin tiltræden som direktør formand for foreningen. I alt har han været synonymet med sportsudøveres rettigheder i næsten 30 år.

- Det er selvfølgelig vemodigt at sige farvel til direktørrollen i Spillerforeningen. Det har også været en stor ære og tillidserklæring at repræsentere spillerne på både klub- og landshold i så mange år. Med dygtige medarbejdere og rådgivere synes jeg, at vi har opnået gode ting for spillerne. Jeg er sikker på, at Spillerforeningen vil fortsætte det gode arbejde, siger Mads Øland i pressemeddelsen.

Store konflikter

Mads Øland har løbende udviklet Spillerforeningen til også at omfatte andre sportsgrene end fodbold - og om nogen har han været manden bag forhandlingerne med især DBU - mens senere også andre specialforbund.

Direktøren havde en stor andel i fodboldkonflikterne både vedrørende dame- og herrelandsholdet.

Især kvindelandsholdsspilleren Nadia Nadim har været skarp i sin kritik af Spillerforeningens rolle i konflikten med DBU, der kostede landsholdet VM-slutrundedeltagelse i 2019, da holdet endte med at udeblive fra en kamp mod Sverige.

- Vi endte som kastebold i en machokamp mellem Mads Øland på den ene side og DBU's bestyrelse på den anden.

- En kamp, hvor det handlede om, hvem der havde de største muskler. Ikke om kvindelandsholdet. Vi skulle have haft en anden forhandler, skrev Nadia Nadim i sin bog med titlen 'Nadia Nadim - Min historie'.

Mads Øland udtalte derefter, at han var ked af spillerens kritik.

- Nadia var aldrig en del af de forhandlinger. Hun spillede selvfølgelig på landsholdet, men meget af det hun taler om, er simpelthen ikke rigtigt, og det skyldes, at hun ikke ved, hvad der foregik, sagde Mads Øland dengang til DR.

I stedet for Øland tiltræder Michael Sahl Hansen som midlertidig administrativ chef. Han fungerer samtidig som direktør i Håndbold Spiller Foreningen og er bestyrelsesmedlem i DHF.

Blå bog om Mads Øland Blå bog om Spillerforeningens nu forhenværende direktør, Mads Øland: * Født i 1965 i Farsø (54 år). * Fik sin første kontrakt som fodboldspiller i Viborg i 1985. Derudover repræsenterede han KB, Vanløse og B93 i divisionerne. * Blev blandt andet kendt for sit indkast, der blev indledt med et kraftspring. * Indtrådte fra 1985 i Spillerforeningens bestyrelse, hvor han senere blev formand. I 1997 indstillede han karrieren for at hellige sig jobbet som direktør i Spillerforeningen. * Uddannet kulturgeograf fra Aarhus Universitet og har en bachelor i idræt fra Københavns Universitet. * Stoppede som direktør i Spillerforeningen i januar 2020. Han fortsætter dog med at varetage foreningens interesser i Fifpro, Den Internationale Spillerforening. Derudover forbliver han direktør for Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF). * Blev i forbindelse med stoppet hos Spillerforeningen præsenteret som ny administrerende direktør i CSPPA, som er den internationale spillerforening i computerspillet Counter-Strike).

