Mail afslører: Dansk klub på storrov hos konkurrenten

- Vi har kontaktet 11 af 22 talenter, fordi Roskilde vil lukke ungdomsafdelingen, men det er slet ikke sikkert mere end to-tre talenter havner hos os, forklarer Per Rud, direktør i HB Køge

HB Køge er gået på strandhugst i FC Roskildes talentafdeling.

Den østsjællandske klub henvendte sig tidligere på ugen til 1. divisionskollegaen og fortalte, at man ville tage kontakt til 22 ungdomsspillere i FC Roskilde.

Ekstra Bladet har set mailen, der er afsendt af HB Køges Head of Coaching Steen Knudsen tirsdag aften.

’Som aftalt telefonisk fremsender jeg hermed, hvilke spillere vi har tænkt os at kontakte med henblik på klubskifte. Jævnfør licensreglerne kontakter vi tidligst spillerne 24 timer efter denne mail er fremsendt’, skriver Steen Knudsen.

Ungdommen kører videre

For nogle dage siden var der en artikel fremme om, at FC Roskilde ville lukke ungdomsafdelingen. Men det er ifølge Roskilde-ejer Carsten Salomonsson ikke korrekt.

De ansatte i ungdomsafdelingen er godt nok blevet sagt op, men ifølge klubejeren er en lukning slet ikke på tale.

- Ungdomsfodbolden fortsætter. Det er 100 pct. sikkert, siger Salomonsson til Ekstra Bladet.

Overskriften på artiklen blev ændret, men i HB Køge læser man også avis, og man har været hurtig til at henvende sig til FC Roskilde med henblik på at kunne tale med de 22 Roskilde-talenter.

- Det må bero på misforståelse. De har måske troet, at vi ville lukke ungdomsafdelingen og har derfor forsøgt at hjælpe spillerne ved at tage kontakt, siger Carsten Salomonsson.

FC Roskilde har i øjeblikket to stjerne i DBU’s Klublicenssystem, mens HB Køge har 2,5 stjerner.

Ifølge Carsten Salomonsson bliver der i øjeblikket arbejdet på flere forskellige mulige løsninger for, hvordan ungdomsfodbolden i Roskilde skal drives videre.

Per Rud, direktør i HB Køge, mener, at klubben har gjort alt efter reglerne i jagten på de 22 talenter, som klubben vil kontakte fra Roskilde. - Vi har ikke overtrådt nogle regler, understreger han. Foto: Per Rasmussen.

I HB Køge handlede man hurtigt, da der var forlydende om, at den lokale konkurrent ville stoppe talentarbejdet.

- Vi har gjort tingene helt efter reglerne. Vi har henvendt os til både DBU og til Roskilde med de 22 navne, vi vil kontakte.

- Det har vi kun gjort, fordi Roskilde kom ud med en melding om, at ungdomsafdelingen ville lukke. Vi ser jo hellere de bedste talenter havner i HB Køge frem for i FC Nordsjælland.

- Det er vores pligt at være oppe på mærkerne i sådan en situation, forklarer HB Køge direktør, Per Rud og fortæller, at HB Køge har fået mange henvendelser fra unge talenter og forældre, efter der blev sået tvivl om ungdomsafdelingens fremtid:

- Mange har selv søgt mod vores klub. Så kan man altid diskutere om 22 spillere er for mange fra én klub. Men situationen her er ekstraordinær med Roskildes udmelding.

- Aktuelt har vi kontaktet 11 af talenterne. Det ender måske med, at to-tre havner hos os på en aftale.

