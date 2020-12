Markspiller røg på mål

Der skulle et større mirakel til, hvis Holstebro tirsdag aften skulle spille sig i kvartfinalen i Sydbank Pokalen. Modstanderen i den mission var nemlig Superliga-holdet Randers FC, og det blev en for stor opgave for mandskabet fra 2. division.

Værterne fra Holstebro lykkedes ellers med at holde stand i store dele af første halvleg, og først to minutter før pausen kom kronjyderne i front. Bundrutinerede Mathias Nielsen sendte bolden i nettet, og så så det rigtig svært ud for Holstebro.

Ti minutter inde i anden halvleg blev kampen nærmest afgjort, da Alhaji Kamara sendte Randers i spidsen med 0-2. Trods det hang Holstebro dog fint på, men i slutfasen gjorde unge Tobias Klysner det til 0-3.

Netop Tobias Klysner måtte noget alternativt agere målmand, da Dakir med syv minutter igen blev skadet, efter at Randers havde brugt alle udskiftninger. Med en Randers-markspiller på mål fik Holstebro reduceret nederlaget, da Nicklas Lauridsen sendte bolden ind bag Klysner.

Mere blev det dog ikke til, og med 1-3 er Randers FC klar til kvartfinalen i Sydbank Pokalen.