Martin Jørgensen går konkurs

Selskabet DGB 2020 A/S, som Martin Jørgensen driver, er under konkursbehandling i Aarhus

Martin Jørgensen, som har spillet mere end 100 kampe for det danske landshold, er blevet ramt af en konkurs.

Det skriver finans.dk.

Jørgensen har i en årrække drevet selskabet DGB 2020 A/S, der tidligere har været kendt som De Graa Busser A/S, som hovedaktionær og administrerende direktør.

Konkursen bliver bekræftet af Jørgensen selv.

- Konsekvensen er, at seks medarbejdere mister deres job. Vi har betalt alle vores gæster deres penge tilbage, og dem som har en rejse i efteråret, er der sørget for, at det bliver gennemført som aftalt. Så meget udramatisk, men selvfølgelig grundet coronakrisen, skriver han blandt andet til finans.dk.

Firmaet er taget under konkursbehandling ved Retten i Aarhus, men videreføres i Jørgensens andet selskab, My Way Travel A/S.

Martin Jørgensen har spillet 102 landskampe for Danmark i årrækken 1998-2011. Han indstillede sin karriere i 2014 efter flere år AGF.

