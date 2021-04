Med Agger til Køge - men dropper ikke tv

Lars Jacobsen siger ikke helt farvel til de danske fodboldseere, selvom han fra sommer siger goddag til jobbet som Daniel Aggers højre hånd i HB Køge.

De seneste knap fem år har 41-årige Jacobsen været en fast del af ekspertkorpset på Discovery.

Nu skal han være first team coach, men vil i mindre grad fortsætte på tv.

- Jeg har respekt for, at det her job kommer til at være fuld tid.

- Men mon ikke der også en gang imellem er mulighed for at lave tv, som jeg stadig holder utroligt meget af. Jeg kommer ikke til at slippe det helt

- Er det så landsholdet du fortsætter med?

- Specifikt hvilke opgaver, jeg kommer til at berøre, må vi tage på andet tidspunkt, men det tager du nok ikke helt fejl af, siger Lars Jacobsen, der for mange slet og ret er 'Landsholds-Lars'.

Den populære fodboldpersonlighed nåede 81 kampe i rødt og hvidt. Mange af dem med Daniel Agger ved sin side.

Nu skal de fremover stå side om side på Capelli Sport Stadion i Køge.

- Daniel og jeg har været klar over, at vi ville lave et eller andet projekt på et tidspunkt. Om muligheden bød sig kunne man aldrig vide.

- Men det har været i tankerne i mange år, når vi har sjosket rundt på diverse golfbaner og spekuleret over, hvad fremtiden skulle bringe, siger Lars Jacobsen.

Nøjagtig som Daniel Agger fremhæver han savnet af fodboldhverdagen, duften af græs og omklædningsrum og presset om at skulle vinde:

- De fleste synes, at det er ubehageligt at blive målt og vejet hele tiden. Vi har som spillere været vant til det på ugentlig basis.

- Det er lidt ligesom med kvinder. De vil også gerne have et barn mere, selvom det gør pisseondt. Jeg ved ikke, hvad det handler om. Vi skal vel mærke, at vi lever.

