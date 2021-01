Medie: Brandvarm i Premier League

De skal redde FCK's fremtid

Jonas Wind fik for nylig kollegaernes ord for, at han var Årets Talent i Danmark 2020. Det er dog ikke kun de øvrige professionelle spillere her i landet, der har fået øjnene op for FCK-angriberens evner.

Det har også David Moyes, skriver Daily Telegraph.

Ifølge den britiske avis overvejer West Ham-manageren nøje sine muligheder for at erstatte Sebastian Hallér, der skiftede til Ajax tidligere i januar.

West Ham har ifølge Daily Telegraph beundret Wind i lang tid, men et skifte er næppe sandsynligt i dette transfervindue, vurderer avisen. Til gengæld skulle Moyes også være villig til at vente til sommer med at hente den rigtige mand.

21-årige Wind var i glimrende form i efteråret. Han scorede syv mål i 13 kampe for FC København og to mål i sine første fire A-landskampe for Danmark.

David Moyes har blikket rettet mod København. Foto: Ritzau Scanpix

West Ham er tyndt besat, hvad angår spidsangribere. Michail Antonio er den eneste, der kan spille pladsen naturligt, efter Hallér forsvandt.

Holdet har dog klaret sig udmærket alligevel. West Ham ligger i øjeblikket på syvendepladsen i Premier League og spiller altså med om de europæiske pladser.