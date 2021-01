Medie: Egyptere overtager Superliga-klub

Barcelona med Braithwaite, Real Madrid og flere spanske storhold. Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

Det egyptiske selskab Mansour Group køber sig ind i og overtager ejerskabet af FC Nordsjælland.

Det erfarer bold.dk.

I sidste uge skrev flere medier, at et salg af superligaklubben var undervejs.

FC Nordsjælland har tirsdag indkaldt til et pressemøde onsdag, der omhandler 'nye investorer, ny ejerkonstruktion og ny topledelse i både fodboldklubben og Right to Dream-organisationen'.

En engelsk investorgruppe, anført af nuværende bestyrelsesformand i klubben Tom Vernon, købte i 2015 FC Nordsjælland af tidligere hovedaktioner Allan K. Pedersen.

Sidste sommer blev Tom Vernon eneejer af FC Nordsjælland. I den forbindelse oplyste klubben, at netop Mansour-familien, der står bag Mansour Group, stillede garanti for de penge, Vernon i den forbindelse lånte af Danske Bank.

Bold.dk mener desuden at vide, at Jan Laursen i forbindelse med omstruktureringen af klubbens ledelse stopper som sportschef i FC Nordsjælland, men fortsætter i en anden rolle.

Mikkel Hemmersam, der hidtil har været sportslig ansvarlig for FCN's kvindehold, overtager angiveligt nogle af Jan Laursens ansvarsområder.

Ifølge bold.dk fortsætter Tom Vernon ligeledes i FCN.

